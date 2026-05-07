Acuzațiile lui Bolojan la adresa Hidroelectrica, demolate de datele oficiale ale Bursei – DOCUMENTE

Datele oficiale contrazic acuzațiile lui Ilie Bolojan la adresa Hidroelectrica, lansate în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Premierul interimar a susținut că cea mai importantă companie energetică de stat ar fi preferat să distribuie profitul, în loc să facă investițiile necesare pentru stocarea energiei. Din acest motiv, a sugerat Bolojan, facturile românilor ar fi mai mari. Datele raportate de companie arată însă că Hidroelectrica a făcut anul trecut investiții semnificative. Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere lui Ilie Bolojan, însă până la momentul difuzării știrii nu a primit un răspuns.

În timpul moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan a afirmat că atacurile la adresa sa ar fi venit și pe filiera „băieților deștepți” care ar căpușa sistemul energetic. În această idee, premierul a susținut că prețurile uriașe la energie sunt cauzate de lipsa de investiții din Hidroelectrica și de interesele din companie.

„Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit”, a afirmat, marți, Ilie Bolojan.

Cifrele oficiale îl contrazic însă pe Ilie Bolojan. Investițiile din 2025 nu doar că au reprezentat circa un sfert din profitul net al companiei, dar au fost semnificativ mai mari decât în 2024, în condițiile în care profitul a scăzut.

Cu câteva zile înainte, Ilie Bolojan susținea că lipsa investițiilor în stocare a afectat direct prețurile energiei, iar managerii au sacrificat investițiile în favoarea unor salarii și bonusuri uriașe.

Proiectele de stocare la scară mare necesită investiții masive, licitații, avize și integrare în sistemul energetic. Nu există un scenariu realist în care bateriile montate de cel mult doi ani lângă fiecare baraj ar fi redus automat cu „20-30%” prețurile pentru toți consumatorii, explică specialiștii, potrivit Realitatea Plus. În plus, Hidroelectrica nu este singurul actor din piață și nu controlează mecanismele complete de formare a prețului energiei.