Elevii români au cucerit șase medalii la Olimpiada Balcanică de Matematică: aur, argint și patru medalii de bronz

Elevii români au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 44-a ediție a Olimpiada Balcanică de Matematică 2026, desfășurată în perioada 3–8 mai la Salonic. Lotul României a câștigat o medalie de aur, una de argint și patru de bronz.

Medalia de aur a fost obținută de Andrei Vila, elev al Liceului Internațional de Informatică București. Tot de la aceeași instituție provine și David-Vlad Marghidan, laureat cu medalie de argint.

Medaliile de bronz au fost câștigate de:

Mircea Maxim Rebengiuc, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București;

Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale Ploiești;

Aida Mitroi și Alexandru Ciobotea, ambii de la Liceul Internațional de Informatică București.

Echipa României a fost coordonată de profesorii Cătălin Gherghe, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București, și Ovidiu Sontea, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București.

La competiție au participat echipe din state membre precum România, Grecia, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, dar și din țări invitate precum Franța, Italia, Marea Britanie sau Arabia Saudită.

Participarea lotului național a fost susținută de Ministerul Educației și Cercetării, care a acoperit taxele de participare, transportul și cheltuielile aferente deplasării.