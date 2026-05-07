Ilie Bolojan: ”Funcțiile numite politic ar putea fi demise din PNL.Nu mai există încredere între PNL și PSD”

Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor demisiona din funcțiile politice, deoarece nu mai există încredere între PNL și social-democrați. Premierul interimar al României a subliniat că „niciun partid nu crapă daca e în opoziție”.

"Când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care torpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.(...)

În această situație nu mai există o bază de încredere între PNL și PSD ca să mai poți să faci o coaliție. Aceasta este constatarea după luni de zile și există o majoritate stabilă în Partidul Național Liberal care crede asta”, a declarat Ilie bolojan la un post de televiziune.

Întrebat dacă le spune colegilor din partid că de mâine trebuie să își dea demisia din toate funcțiile politice, premierul interimar al României a răspuns: ”În condițiile în care un partid intră în opoziție, în mod evident, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid. Deci nu este o decizie ușoară, dar cu toate astea am decis, cred eu, ceea ce este corect pentru România."