Presiuni în PNL pentru continuarea guvernării, în ciuda demiterii Executivului condus de Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

Cei mai vocali lideri ai liberalilor fac front comun și cer continuarea guvernării după demiterea executivului condus de Ilie Bolojan! Totul în contextul în care Ciprian Ciucu și Alexandru Muraru au fost singurii lideri PNL care au susținut că partidul ar trebui să rămână alături de Ilie Bolojan.

„Ce pot să vă răspund în acest moment este principiul că nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL, cum spuneam, are o valoare strategică pentru această țară. PNL nu trebuie să fie absent de la masa acestor decizii pentru că lăsăm un spațiu strategic către AUR”, spune Cătălin Predoiu .

Deputatul PNL Ionuț Stroe l-a propus pentru funcția de premier chiar pe Cătălin Predoiu și crede că ar fi agreat inclusiv de social-democrați.

„Apelul lui Cătălin Predoiu, din punctul meu de vedere, este la decență, la seriozitate, este binevenit. Cu siguranță cred că putem găsi soluția. Nu văd de ce nu te-ai uita la Cătălin Predoiu când în mod evident ai nevoie de reașezare politică”, a precizat Ionuț Stroe .

Pe de altă parte, Alexandru Muraru susține că singura propunere de premier a liberalilor este Ilie Bolojan iar președintele PNL arad, Gheorghe Falcă, a declarat că o viitoare guvernare cu PSD este exclusă.

„Singura propunere de prim-ministru este Ilie Bolojan. Orice alt coleg care va accepta nominalizarea sau o nominalizare de prim-ministru în afara deciziilor PNL sau va vota un guvern din care PNL nu face parte, va fi exclus cu efect imediat din Partidul Național Liberal. Automat, implicit, fără PSD!”, a declarat Alexandru Muraru.

„Partidul Național Liberal nu va face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care să spunem este o decizie finală”, a declarat Gheorghe Falcă, președintele PNL Arad.

Pe rețelele sociale, au ieșit cu mesaje și prim-vicepreședinții PNL Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc care au cerut ca liberalii să rămână la guvernare. Însă, Ciprian Ciucu a scris că rămâne alături de Ilie Bolojan.



Toma Petcu, președintele PNL Giurgiu, susține că partidul nu se poate retrage în opoziție după ce și-a asumat guvernarea și că trebuie luate în continuare decizii dificile. În aceeași cheie a făcut declarații și Hubert Thuma, care spune că reformele nu trebuie oprite și că moțiunea nu face decât să prelungească incertitudinea în țară. Liberalul militează pentru o colaborare strânsă cu președintele Nicușor Dan.