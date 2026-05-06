Atac armat într-o școală din Brazilia: doi angajați uciși, o elevă de 11 ani rănită VIDEO

Un adolescent de 13 ani a împușcat mortal doi membri ai personalului și a rănit alte două persoane, inclusiv o elevă de 11 ani, într-un atac armat produs marți la o școală din Rio Branco, în Brazilia.

Un băiat de 13 ani a fost arestat în legătură cu atacul de la Institutul Sao Jose, o şcoală gimnazială din Rio Branco, capitala statului Acre din nord-vestul ţării, a anunţat administraţia locală.

Adolescentul, care este elev la şcoala respectivă, a intrat în clădire şi a tras mai multe focuri de armă într-un hol care ducea la biroul directorului, conform declarațiilor făcute de un reprezentant al poliției. Atacatorul s-a predat poliţiei după atac. Fata rănită a fost împuşcată în picior.

Tatăl său vitreg, care deţine pistolul de calibru .380 folosit în atac, a fost, de asemenea, arestat.

Potrivit sursei citate, poliţia a identificat alţi elevi care ar fi putut colabora cu atacatorul.

Imaginile difuzate de un post de ştiri local au arătat o femeie evacuată pe o targă şi scene de disperare în faţa şcolii, cu oameni plângând şi îmbrăţişându-se.

”În faţa acestei tragedii, statul îşi exprimă cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor, comunităţii şcolare a Institutului Sao Jose şi tuturor cadrelor didactice afectate de acest eveniment”, a transmis Guvernul statului.

Acesta a adăugat că orele de curs au fost suspendate timp de trei zile în toate şcolile din stat şi că au fost mobilizate echipe de sprijin psihologic pentru a ajuta elevii şi profesorii.

Brazilia a înregistrat o creştere bruscă a atacurilor asupra instituţiilor de învăţământ în ultimii ani.