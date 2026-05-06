Atac armat într-o școală din Brazilia: doi angajați uciși, o elevă de 11 ani rănită VIDEO
Pistol/ Captură foto
Un adolescent de 13 ani a împușcat mortal doi membri ai personalului și a rănit alte două persoane, inclusiv o elevă de 11 ani, într-un atac armat produs marți la o școală din Rio Branco, în Brazilia.
Un băiat de 13 ani a fost arestat în legătură cu atacul de la Institutul Sao Jose, o şcoală gimnazială din Rio Branco, capitala statului Acre din nord-vestul ţării, a anunţat administraţia locală.
Adolescentul, care este elev la şcoala respectivă, a intrat în clădire şi a tras mai multe focuri de armă într-un hol care ducea la biroul directorului, conform declarațiilor făcute de un reprezentant al poliției. Atacatorul s-a predat poliţiei după atac. Fata rănită a fost împuşcată în picior.
Tatăl său vitreg, care deţine pistolul de calibru .380 folosit în atac, a fost, de asemenea, arestat.
Potrivit sursei citate, poliţia a identificat alţi elevi care ar fi putut colabora cu atacatorul.
Imaginile difuzate de un post de ştiri local au arătat o femeie evacuată pe o targă şi scene de disperare în faţa şcolii, cu oameni plângând şi îmbrăţişându-se.
”În faţa acestei tragedii, statul îşi exprimă cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor, comunităţii şcolare a Institutului Sao Jose şi tuturor cadrelor didactice afectate de acest eveniment”, a transmis Guvernul statului.
Acesta a adăugat că orele de curs au fost suspendate timp de trei zile în toate şcolile din stat şi că au fost mobilizate echipe de sprijin psihologic pentru a ajuta elevii şi profesorii.
Brazilia a înregistrat o creştere bruscă a atacurilor asupra instituţiilor de învăţământ în ultimii ani.
Citește și:
- 16:28 - 20 de șoferi STB, plasaţi sub control judiciar în dosarul furtului de motorină. Sunt acuzați că au sustras o tonă de combustibil
- 16:13 - Taxa de 10% pe pensii, sub semnul întrebării: CCR decide soarta banilor opriți pentru sănătate
- 16:10 - Trafic blocat în zona stației de metrou „Dimitrie Leonida”. Intervenție majoră după ce o conductă de gaze ar fi fost avariată
- 15:42 - Lovitură pentru bucureșteni de la 1 iulie 2026. Călătoria cu metorul se va scumpi
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News