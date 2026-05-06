Atenţionare de călătorie de la Ministerul Afacerilor Externe. Perturbări ale transportului în comun anunţate în Belgia, la data de 12 mai

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, la data de 12 mai 2026, este anunţată o grevă naţională care va afecta semnificativ transportul aerian.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate, disponibile pe pagina de Internet a aeroportului Brussels Airport: https://www.brusselsairport.be/en/passengers .

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.