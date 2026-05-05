Vești bune în industria auto: Marca Oltcit revine în România

Sursă: Realitatea.net

O veste care stârnește nostalgie și interes în industria auto: celebra marcă românească Oltcit ar putea reveni în actualitate. Compania Ford Otosan România, care administrează uzina auto de la Craiova, a depus oficial o cerere pentru înregistrarea numelui la nivelul Uniunii Europene.

Cerere oficială depusă la nivel european

Potrivit datelor publice din sistemul EUIPO, solicitarea pentru marca „Oltcit” a fost înregistrată pe 25 martie 2026 și se află în prezent în analiză. Cererea vizează clasa 12, care include automobile, vehicule electrice și componente auto.

Demersul nu confirmă încă lansarea unui model concret, însă indică interesul pentru protejarea și eventual valorificarea unui brand cu rezonanță puternică în România.

Craiova, din nou în centrul poveștii

Legătura dintre Oltcit și Craiova rămâne esențială. Aici a fost produs celebrul model auto până în 1991, iar în prezent aceeași platformă industrială este operată de Ford Otosan, unul dintre cei mai importanți producători auto din țară.

Uzina din Craiova joacă un rol strategic în planurile de electrificare ale companiei, fiind destinată producției de vehicule moderne, inclusiv modele electrice pentru piața europeană.

O marcă istorică, cu potențial comercial

Specialiștii în proprietate intelectuală subliniază că astfel de inițiative nu înseamnă automat relansarea unui produs, ci mai degrabă protejarea unui nume valoros.

Potrivit expertului Radu Bozocea, mărcile istorice precum Oltcit au o valoare care depășește zona juridică, fiind încărcate de simbolism, notorietate și atașament public. Înregistrarea lor poate preveni utilizări neautorizate și poate deschide direcții viitoare de dezvoltare.

Trend global: revenirea brandurilor cu tradiție

Fenomenul readucerii în prim-plan a mărcilor istorice nu este nou. În industrii precum auto, modă sau divertisment, companiile mizează tot mai mult pe nume consacrate pentru a câștiga încrederea publicului și a valorifica nostalgia consumatorilor.

În acest context, Oltcit ar putea deveni un exemplu relevant de repoziționare a unui brand românesc în era mobilității electrice.

Scurtă istorie a Oltcit

Marca Oltcit a apărut în urma unui parteneriat între statul român și producătorul francez Citroën, la finalul anilor ’70. Producția a început oficial în 1980, iar până în 1991 au fost fabricate aproximativ 200.000 de unități, dintre care o parte importantă a fost exportată.

Modelele Oltcit au fost apreciate pentru dimensiunile compacte și accesibilitate, iar unele versiuni au ajuns pe piețe din Europa, America de Sud și Orientul Mijlociu.

Ce urmează pentru Oltcit

Deși nu există încă o confirmare privind lansarea unui nou model sub acest nume, inițiativa Ford Otosan România sugerează o posibilă strategie pe termen lung.

Reapariția mărcii Oltcit ar putea însemna fie o relansare simbolică, fie integrarea brandului într-o nouă generație de vehicule adaptate cerințelor actuale - inclusiv electrice.