A murit Iosif Boda, una dintre figurile importante ale politicii postdecembriste din România

Iosif Boda, fost consilier prezidențial, ambasador, deputat și analist politic, s-a stins din viață marți, 5 mai 2026, la vârsta de 80 de ani.

Informația a fost confirmată public printr-un mesaj transmis de familie și preluat de presa locală din Sălaj. Moartea sa închide parcursul unei figuri care a traversat atât mediul academic, cât și centrul deciziei politice din primii ani de după Revoluție.

Anunțul a fost făcut de copiii săi, Daniel și Ștefan, care au transmis un mesaj de familie în care au vorbit despre pierderea tatălui lor, fără a preciza cauza decesului.

Formare intelectuală într-o perioadă tensionată istoric

Iosif Boda s-a născut la 9 martie 1946, în Jibou, județul Sălaj. A urmat studiile liceale în orașul natal, iar apoi a fost admis la Facultatea de Filosofie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1969, cu specializarea logică.

După absolvire, traseul său profesional a rămas în zona academică și de cercetare, trecând prin institute și structuri dedicate sociologiei și științelor politice, unde a lucrat atât ca cercetător, cât și ca lector universitar.

La începutul anilor ’80, cariera sa a cunoscut o etapă de deschidere internațională, odată cu o bursă în Franța, unde a intrat în contact direct cu mediul academic occidental și cu studiul campaniilor electorale, un domeniu aproape inexistent în România acelor ani.

Intrarea în mecanismul politic după 1989

Prăbușirea regimului comunist l-a adus rapid în zona de decizie a noii puteri. În structurile provizorii de după Revoluție, Boda a fost integrat în aparatul politic al CPUN, iar ulterior a ajuns în echipa președintelui Ion Iliescu.

În primii ani ai tranziției, a ocupat funcții-cheie în zona de analiză și strategie la nivel prezidențial, fiind implicat în fluxul de informații și în conturarea comunicării instituționale.

Ulterior, rolul său a evoluat spre zona de consiliere politică directă, în perioada în care Președinția României își definea structura administrativă. A fost unul dintre oamenii din apropierea deciziilor politice majore ale anilor ’90.

În a doua parte a deceniului, a fost numit ambasador al României în Elveția, într-o etapă în care diplomația românească încerca să se repoziționeze în Europa Occidentală.

Revenire în țară și implicare parlamentară

După mandatul diplomatic, Boda a revenit în politica internă și a fost implicat în campania prezidențială din 1996 a lui Ion Iliescu, într-un moment electoral tensionat pentru scena politică românească.

A intrat apoi în Parlament, unde a activat ca deputat de București. În legislativ, a fost prezent în zona de control și petiții, o comisie care aborda frecvent cazuri sensibile legate de abuzuri și funcționarea instituțiilor.

În această perioadă, a existat și o schimbare importantă de traseu politic: a părăsit partidul din care făcea parte și a contribuit la formarea unei noi construcții politice, Alianța pentru România, într-un context de fragmentare a fostei structuri de guvernare.

Din politică în spațiul public

După retragerea din funcțiile politice directe, Iosif Boda nu a dispărut din spațiul public, ci s-a reorientat către comentariul politic și analiza de actualitate.

A devenit prezent constant în presa scrisă și în televiziune, unde a abordat teme legate de evoluția sistemului politic românesc, tranziție, partide și mecanisme de putere.

În timp, s-a conturat ca o voce de analist, cu apariții în emisiuni politice și colaborări cu mai multe publicații centrale.

A publicat articole și analize în mai multe publicații centrale, printre care „Evenimentul zilei”, „Cotidianul”, „Curentul”, „Cronica Română”, „Privirea” și „Magazin Sălăjean”.

Din 2003 a fost analist politic la Realitatea TV, ulterior realizând emisiuni la TVR 1, precum „Agenda Politică” și „Săptămâna Politică”. Din 2006 a revenit la Realitatea TV în calitate de analist.

A publicat volumul „Cinci ani la Cotroceni” în 1999, precum și este menționat în cartea „Revolta la urne. Interviuri cu Iosif Boda”, apărută în 2007.

Viața personală

Iosif Boda lasă în urmă doi copii: Daniel, medic, și Ștefan, antreprenor.