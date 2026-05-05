Trump sfătuiește Iranul „să facă ceea ce este inteligent”, afirmând că Statele Unite „nu vor să vină să ucidă oameni”

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj către Iran, într-o discuție cu jurnaliștii în Biroul Oval. Liderul de la Washington a afirmat că Teheranul ar trebui „să facă ceea ce este inteligent”, afirmând că Statele Unite „nu vor să meargă și să ucidă oameni”.

Trump a continuat să minimalizeze amploarea confruntărilor și a efectelor economice, vorbind despre o "mică încăierare" și susținând că Iranul „nu are nicio șansă” într-o confruntare militară directă, scrie Le Monde. În ultimele zile, Trump a folosit termeni precum „minirăzboi” sau „o mică excursie” pentru a caracteriza operațiunile din regiune.

Întrebat ce ar determina Washingtonul să considere că Iranul a încălcat încetarea focului, Trump a răspuns scurt: „Veți vedea, vă voi anunța.” El a adăugat că Teheranul „știe ce are de făcut și ce nu are voie să facă”, susținând că Iranul ar dori un acord, dar „joacă jocuri” și transmite mesaje diferite în public față de discuțiile private.

Declarațiile vin în aceeași zi în care secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite nu caută o confruntare militară, dar nu pot permite Iranului să blocheze o rută maritimă internațională. Hegseth chiar a afirmat că iranienii nu ar mai deține controlul asupra strâmtorii.

Piața petrolului a reacționat imediat: la scurt timp, cotațiile au scăzut semnificativ, investitorii interpretând mesajele oficiale drept un semn că fragilele înțelegeri de încetare a focului se mențin, iar Washingtonul evită o escaladare.