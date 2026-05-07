Ilie Bolojan vorbește din nou de „prostituție” politică: „Nu e ușor să faci asta”

Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa celor care au încercat un puci intern în PNL. Premierul demis a declarat că într-o situație dificilă, ”nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.” Nu este prima dată când liderul liberal face astfel de comparații controversate în discursul său politic.

„Văzându-i pe colegi cum se comportă, am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios. Și prin deciziile de ieri...”, a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Întrebat dacă consideră că s-a încheiat tentativa de preluare a conducerii partidului de către o grupare care susține intrarea la guvernare alături de PSD, din care ar face parte Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu, Ilie Bolojan a răspuns: „Întotdeauna într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.

„Nu, nu e ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor”, a continuat Ilie Bolojan, după ce a fost întrebat dacă asta le spune colegilor săi din partid.

Nu este prima dată când Ilie Bolojan recurge la formulări plastice și comparații controversate în discursul său politic. În luna decembrie, el i-a răspuns senatorului AUR, Petrişor Peiu, care l-a acuzat de minciună, cu un citat din Petre Carp: ”La fel cum frumuseţea nu scuză prostituţia, nici inteligenţa nu scuză lipsa de caracter”.