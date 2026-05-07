Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de înșelăciune online. Peste 100 de persoane păcălite cu cazări fictive

Polițiștii din județul Dâmbovița au descins joi dimineață la locuințele a cinci persoane din comuna Dragomirești, într-un amplu dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea. Ancheta vizează o schemă prin care peste 100 de persoane ar fi fost păcălite prin anunțuri false de cazare publicate online.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, acțiunea a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

Anchetatorii susțin că principalul suspect, un tânăr în vârstă de 25 de ani, ar fi publicat în perioada august 2024 – ianuarie 2025 mai multe anunțuri fictive privind închirierea unor spații de cazare. Persoanele interesate ar fi fost convinse să achite avansuri sau sume integrale pentru rezervări inexistente.

Conform datelor din anchetă, peste 100 de victime ar fi transferat bani în conturile indicate de suspect, prejudiciul total depășind 103.000 de lei.

Polițiștii spun că sumele ar fi fost încasate prin intermediul unor conturi bancare deschise în mod fraudulos, folosind identitatea unor persoane aflate într-o situație materială dificilă. Metoda folosită ar fi avut rolul de a îngreuna identificarea celor implicați în rețeaua de fraudă.

În urma perchezițiilor efectuate în comuna Dragomirești, oamenii legii au ridicat mai multe probe și dispozitive electronice care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii încearcă acum să stabilească întreaga activitate infracțională și implicarea fiecărei persoane vizate în dosar.