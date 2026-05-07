Descoperire uluitoare: întunericul, mai rapid decât viteza luminii. Ce susțin cercetătorii

O echipă internațională de fizicieni a observat în laborator un fenomen considerat până acum imposibil: anumite forme de „întuneric” par să se deplaseze mai rapid decât lumina. Descoperirea, realizată de cercetători din Israel și Statele Unite, a atras atenția comunității științifice deoarece pare, la prima vedere, să contrazică teoria relativității formulată de Albert Einstein. Specialiștii spun însă că legile fizicii nu sunt încălcate, ci că fenomenul scoate la iveală un comportament neobișnuit al luminii.

Rezultatele confirmă o ipoteză veche de aproape 50 de ani, potrivit căreia anumite „puncte întunecate” din interiorul câmpurilor de lumină se pot deplasa mai repede decât undele luminoase din jurul lor.

Ce sunt „punctele de întuneric”

Fenomenul nu are legătură cu materia întunecată sau cu un obiect fizic care se deplasează prin spațiu. Este vorba despre zone extrem de mici din interiorul luminii, unde undele luminoase se întâlnesc și se anulează reciproc. În aceste puncte, intensitatea luminii scade până la zero, formând ceea ce fizicienii numesc singularități de fază sau vortexuri optice, scrie Popular Mechanics.

O comparație simplă este cea a unui râu în care apar vârtejuri la suprafața apei. Deși apa curge într-o anumită direcție, vârtejurile pot avea o mișcare diferită față de curentul principal. În mod asemănător, în interiorul luminii apar aceste regiuni întunecate create prin interferența undelor.

Cum au reușit cercetătorii să observe fenomenul

Pentru a putea măsura aceste efecte, oamenii de știință au folosit un sistem avansat de microscopie electronică și un material special numit borură de azot hexagonală. În acest mediu, lumina se transformă în unde hibride denumite fonon-polaritoni, iar viteza ei este încetinită de aproximativ 100 de ori.

Această încetinire le-a permis cercetătorilor să observe direct comportamente care, în condiții normale, sunt prea rapide pentru a fi măsurate. Rezultatele au arătat că punctele de întuneric se pot deplasa mai rapid decât undele de lumină în care apar, mai ales în momentele în care se formează sau dispar.

De ce nu este încălcată teoria relativității

Teoria relativității susține că nimic care are masă și transportă energie sau informație nu poate depăși viteza luminii în vid. Tocmai de aceea, concluziile experimentului au părut atât de surprinzătoare.

Cercetătorii explică însă că aceste puncte întunecate nu sunt obiecte reale și nu transportă energie, materie sau informație. Ele reprezintă doar poziții create prin suprapunerea și anularea undelor luminoase. Cu alte cuvinte, nu un obiect se deplasează mai repede decât lumina, ci doar un model de interferență din interiorul câmpului luminos.

Ce aplicații ar putea avea descoperirea

Oamenii de știință consideră că studiul acestor fenomene ar putea contribui la dezvoltarea unor tehnologii avansate în domenii precum nanofotonica, telecomunicațiile, tehnologiile cuantice și industria semiconductorilor.

Pe termen lung, o mai bună înțelegere a acestor „puncte de întuneric” ar putea duce la crearea unor senzori mai performanți, la metode mai precise de control al undelor și la îmbunătățirea tehnologiilor utilizate pentru fabricarea cipurilor moderne.

