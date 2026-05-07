Dominic Fritz bagă USR în ședință mâine, la ora 12:00
Dominic Fritz, președintele USR
USR se va reuni vineri, la ora 12:00, într-o ședință în format online. Surse Realitatea PLUS spun că liderii partidului vor decide care sunt următorii pași, în contextul negocierilor politice din următoarea perioadă.
Potrivit surselor menționate anterior, liderii USR vor analiza mesajele transmise în ultimele zile de PNL și de premierul interimar Ilie Bolojan, înainte de a lua o decizie privind poziționarea partidului în ceea ce priveste formarea viitorului guvern.
În cadrul ședinței ar urma să fie discutate mai multe variante, inclusiv susținerea unui guvern minoritar sau trecerea în opoziție.
Vă reamintim că la scurt timp după demiterea Guvernului Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, a spus că formațiunea pe care o conduce nu va mai guverna alături de PSD.
„Nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România și valorile noastre cel mai bine în perioada următoare”, a declarat Dominic Fritz.
