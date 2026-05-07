Captură de peste 700.000 de lei în județul Suceava: parfumuri și haine contrafăcute descoperite într-un autoturism de lux FOTO

Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au confiscat 420 de articole vestimentare și parfumuri purtând mărci de lux, în valoare de aproximativ 717.600 lei, găsite într-un autoturism de lux oprit în Sadova. Șoferul, un bărbat de 54 de ani din Galați, nu a putut prezenta documente de proveniență.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Investigare a Criminalității Economice Câmpulung Moldovenesc au oprit în dimineața zilei de 6 mai 2026 un autoturism de lux care circula dinspre Vatra Moldoviței, pe raza localității Sadova.

La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Galați. În urma controlului, oamenii legii au găsit pe bancheta din spate și în portbagaj sute de articole de îmbrăcăminte și parfumuri purtând însemnele unor mărci celebre, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență sau certificate de autenticitate.

La sediul poliției au fost inventariate:

31 de parfumuri cu mărci precum Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Coco Chanel și Dior

389 de articole de îmbrăcăminte inscripționate cu logouri Loro Piana, Louis Vuitton, Hermes, Burberry, Hugo Boss

Valoarea totală a celor 420 de articole este estimată la 717.600 lei (aproximativ 138.000 euro).

Întreaga cantitate de marfă a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, existând suspiciunea că produsele sunt contrafăcute.

Autoritățile au dispus și indisponibilizarea autoturismului folosit pentru transport, evaluat la 93.600 lei (circa 18.000 euro). Vehiculul a fost depus într-o locație special amenajată a I.P.J. Suceava.

Dosar penal pentru punerea în circulație de produse contrafăcute

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”, cercetările fiind supravegheate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.