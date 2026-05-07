Lider PNL: ”Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru”

Sursă: Realitatea.Net

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a afirmat, joi, că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, dacă preşedintele României nu urmăreşte să provoace alegeri anticipate, dacă se coagulează o nouă majoritate şi dacă, potrivit deciziei CCR din 2020, trece „o perioadă rezonabilă de timp” de la data moţiunii de cenzură.

”Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru”, a scris Gabriel Andronache pe pagina sa de Facebook.

Liderul deputaţilor PNL adaugă că decizia Curţii Constituţionale din 2020 ”este foarte clară”.

”Premierul demis prin moţiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

- Preşedintele României nu urmăreşte să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiaşi candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiţie îndeplinită;

- Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleaşi partide care formau majoritatea înainte de moţiunea de cenzură. Condiţie îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliţie cu PSD;

- desemnarea aceluiaşi candidat să nu fie imediată moţiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moţiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru; şi această condiţie este pe cale a se împlini”, a mai transmis liberalul.

Liberalul a ținut să precizeze faptul că ”nu există impedimente constituţionale pentru desemnarea preşedintelui PNL drept candidat pentru funcţia de Prim-Ministru”.