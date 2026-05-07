Marius Budăi, critici dure pe Facebook: Politicile lui Ilie Bolojan au dus economia „în genunchi”

Parlamentarul PSD Marius Budăi a publicat joi un mesaj dur pe Facebook, la două zile după votul din Parlament la moțiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. În mesajul transmis, Budăi acuză „austeritatea oarbă” și susține că România a ajuns în recesiune tehnică și la cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.

Mai mult, Marius Budăi afirmă că România traversează „opt luni de prăbușire a consumului” și că politicile economice promovate de Ilie Bolojan au împins țara „în zodia austerității”.

El susține că imaginea publică a fostului premier ar fi fost construită „pe pilonii disciplinei de fier și ai ordinii cu orice preț”, însă realitatea economică arată „o economie în genunchi și un climat social brutalizat”.

Totodată, Budăi acuză că măsurile aplicate de guvern au fost „simpliste, bazate exclusiv pe tăieri”, ceea ce ar fi dus la scăderea continuă a consumului și la diminuarea puterii de cumpărare.

Budăi acuză un eșec de management: „Cea mai mare inflație din Europa”

Fostul ministru al Muncii afirmă, de asemenea, că, în timp ce susținătorii austerității avertizau asupra cursului valutar, „realitatea lovea din altă direcție”:

„România a ajuns să aibă cea mai mare inflație din Europa, de patru ori peste media UE”, scrie Budăi, catalogând situația drept „un eșec de management care a devalorizat munca românilor și a pedepsit mediul privat”, a transmis acesta.

El susține că guvernarea nu poate fi redusă la „un exercițiu de contabilitate rece”, ci reprezintă un contract social care trebuie să protejeze cetățenii și să sprijine mediul economic.

Apel la o schimbare de paradigmă în guvernare

Pe de altă parte, Marius Budăi propune o direcție alternativă pentru România, bazată pe:

protejarea celor vulnerabili

parteneriat real cu mediul privat

guvernare orientată spre oameni

El afirmă că „modelul Bolojan s-a dovedit a fi un experiment costisitor” și că România are nevoie de politici care „construiesc, nu dărâmă”, punând cetățeanul și antreprenorul în centrul deciziei politice.