Spectacol ceresc în luna mai: ploaia de meteori Eta Aquaridele atinge maximul în noaptea de 5 spre 6 mai

Pasionații de astronomie vor putea urmări un nou eveniment spectaculos în luna mai, când ploaia de meteori Eta Aquaridele va ajunge la intensitate maximă în noaptea de 5 spre 6 mai 2026. Fenomenul oferă ocazia de a observa meteori rapizi și luminoși, cunoscuți popular drept „stele căzătoare”.

Activă anual între 19 aprilie și 28 mai, ploaia de meteori este asociată cu Cometa Halley, care orbitează Soarele o dată la aproximativ 76 de ani. Ultima sa apropiere de Pământ a avut loc în 1986, iar următoarea este așteptată în 2061.

Meteorii par să provină din constelația Vărsătorul, din apropierea stelei Eta Aquarii, însă originea reală o reprezintă particulele de praf lăsate în urmă de cometă. Atunci când Pământul traversează aceste resturi, ele intră în atmosferă și produc dâre luminoase spectaculoase, potrivit Live Science.

Când și cum pot fi observați

Particulele pătrund în atmosferă cu viteze de aproximativ 65,4 km/s, generând meteori rapizi și strălucitori. Ocazional pot apărea și bolizi — meteori extrem de luminoși — însă aceștia sunt rari.

Din emisfera nordică, inclusiv din România, pot fi observați în mod obișnuit între 10 și 30 de meteori pe oră. Numărul este mai redus deoarece punctul radiant rămâne relativ jos pe orizontul estic. Cu toate acestea, meteoriții pot lăsa urme lungi și spectaculoase pe cer.

Cel mai bun moment pentru observații este înainte de răsăritul soarelui din dimineața zilei de 6 mai, când punctul radiant urcă mai sus și vizibilitatea se îmbunătățește.

Influența Lunii asupra vizibilității

În 2026, observațiile vor fi afectate de faza Lunii, care în noaptea de vârf va fi gibboasă în descreștere, iluminată în proporție de aproximativ 84%. Lumina acesteia poate reduce semnificativ numărul meteoriților vizibili, chiar sub 10 pe oră.

Totuși, condițiile devin mai favorabile spre dimineață, când Luna coboară pe cer. Pentru o experiență optimă, specialiștii recomandă alegerea unui loc întunecat, departe de poluarea luminoasă.

Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, fără echipamente speciale, după o scurtă perioadă de adaptare la întuneric.