Maia Sandu, apel către cetățeni să urmărească ghidul pentru accidente nucleare: „Trebuie să fim pregătiți!”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le recomandă cetățenilor să se informeze din timp despre măsurile de protecție în cazul unui accident nuclear. Șefa statului a îndemnat populația să urmărească ghidul video publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, subliniind că acesta ar trebui văzut inclusiv împreună cu copiii.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, în contextul războiului din apropiere și al atacurilor care au vizat inclusiv obiective energetice importante. Maia Sandu a explicat că, deși nu există un pericol imediat, situația impune mai multă atenție și pregătire.

„Nu există un risc iminent acum, dar, în momentul în care avem un război la hotar și inclusiv stații atomice sunt vizate de atacurile armatei ruse, trebuie să fim conștienți de riscuri și este bine să știm cum să ne protejăm”, a declarat președintele.

Maia Sandu a făcut o vizită la Cernobîl

Președinta a vorbit despre aceste lucruri după o vizită recentă la Cernobîl, unde a mers la invitația lui Volodimir Zelenski. Ea a atras atenția asupra stării infrastructurii de protecție și asupra riscurilor pe termen lung.

„Până în 2019, peste 40 de țări și mai multe organizații internaționale au contribuit financiar ca să construiască un arc deasupra sarcofagului, sarcofagul deja nu mai era în starea bună ca să poată bloca emisiile radioactive. Deci, timp de 30 de ani s-a construit acest arc. Inclusiv și Rusia a participat financiar. Și în 2024, Rusia a atacat acest obiect, a creat anumite daune acolo, care, dacă nu vor fi atenuate în următorii ani, până în 2030, atunci ne vom confrunta din nou cu problema emisiilor radioactive, care sunt periculoase inclusiv pentru Republica Moldova”, conform presei din Republica Moldova.

Ghiduri simple, dar esențiale

Maia Sandu spune că informațiile din ghid sunt de bază, dar pot face diferența în situații critice. Ea a subliniat că multe dintre aceste lucruri nu erau cunoscute în trecut, deși ar fi putut salva vieți.

„Acum, riscurile, din păcate, există și cred că e important ca noi cu toții să știm cum procedăm într-un caz de acesta, doamne ferește, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Vreau să-i îndemn pe cetățeni să deschidă pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, acolo, la informații utile, există mai multe ghiduri pentru diferite situații de urgență și există un ghid pentru accidente nucleare și e tare important să vizioneze acest video împreună cu copiii și să știe cum să se protejeze. Sunt lucruri elementare, pe care trebuie să le cunoaștem cu toții, lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu, nici părinții mei și multă altă lume. Pentru mulți, poate această informație ar fi fost vitală ca să-și păstreze sănătatea sau, uneori, chiar viața”

Președintele a mai anunțat că lipsește un ghid dedicat situațiilor în care oamenii observă drone și a cerut autorităților să pregătească unul. În actualul context regional, astfel de informații devin tot mai necesare.