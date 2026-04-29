Actorul Adi Cărăuleanu, în doliu, după moartea fiului său: Andrei avea 37 de ani

Sursă: Realitatea.net

Doliu profund în lumea artistică din România, după ce fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Tragedia a îndurerat familia și apropiații, iar reacția discretă a actorului a emoționat publicul.

Andrei avea probleme de sănătate

Tânărul, Andrei, care locuia în Cluj-Napoca și avea o carieră în domeniul arhitecturii, s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme grave de sănătate . În ciuda eforturilor și a luptei duse, acesta a pierdut bătălia cu boala, lăsând în urmă o durere greu de descris.

La scurt timp după aflarea veștii, Adi Cărăuleanu a ales să nu facă declarații publice, preferând discreția în aceste momente dificile. Cu toate acestea, un gest simplu, dar profund, a transmis starea sa sufletească: actorul și-a schimbat fotografia de profil de pe rețelele sociale cu o imagine sugestivă, în care apare vizibil afectat.

Gestul nu a trecut neobservat. Sute de mesaje de condoleanțe și încurajare au fost transmise de fani, colegi și prieteni, care încearcă să fie alături de familie în aceste clipe de suferință.

Un mesaj de solidaritate a venit și din partea Teatrului Național Iași, unde cei doi actori activează de-a lungul carierei. Colegii au transmis public un mesaj de compasiune și sprijin, subliniind pierderea imensă prin care trece familia.

„În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri [...] Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie”, au transmis reprezentanții instituției.

Moartea lui Andrei a lăsat un gol imens în viața familiei Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu, dar și în rândul celor care i-au cunoscut povestea.