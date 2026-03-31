În ceea ce o privește pe regină, deși oficial s-a anunțat că a murit de „bătrânețe”, ulterior s-a aflat, în urma unor declarații făcute de fostul premier Boris Johnson, că aceasta ar fi suferit de cancer de măduvă.

Prințul Philip a fost diagnosticat în 2013 cu cancer pancreatic inoperabil. Potrivit biografului, acesta a supraviețuit opt ani, o perioadă mai lungă decât cea obișnuită pentru acest tip de diagnostic.

Cum au arătat ultimele ore ale prințului Philip

Hugo Vickers descrie și ultimele ore ale prințului. În noaptea dinaintea morții, acesta a făcut câțiva pași pe un coridor al castelului, apoi și-a turnat o bere, pe care a băut-o în Oak Room. Dimineața următoare s-a trezit, a făcut baie, a spus că nu se simțea bine și a murit în liniște. Regina ar fi fost profund afectată de faptul că nu a fost lângă el în momentul morții. După 73 de ani de căsnicie, îl considera „stânca” sa și ar fi resimțit faptul că a plecat fără să-și ia rămas bun.

Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021, la Castelul Windsor. În ultimii ani ai vieții a fost internat de mai multe ori: în 2011 pentru o problemă cardiacă, în 2013 când a fost diagnosticat cu cancer, în 2017 când s-a retras din activitate și în martie 2021, cu puțin timp înainte de deces.

Declarațiile lui Boris Johnson despre boala reginei au atins un subiect sensibil pentru familia regală, care a evitat în mod tradițional să comunice detalii despre starea de sănătate. Spre deosebire de această abordare, regele Charles al III-lea a ales recent să confirme că suferă de cancer, fără a oferi însă detalii suplimentare.