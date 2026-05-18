Nicușor Dan a promulgat „Legea urșilor”. Pedepse aspre pentru cei care îi hrănesc, intervențiile în intravilan se schimbă

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care modifică regulile de intervenție în cazul urșilor care ajung în localități sau sunt considerați periculoși pentru oameni. Actul normativ, adoptat recent de Parlament, schimbă semnificativ modul în care autoritățile pot acționa în astfel de situații și permite intervenții mult mai rapide, inclusiv împușcarea animalelor în intravilan.

Noua lege aprobă și modifică prevederile din OUG 60/2025 și completează atât OUG 81/2021, cât și Legea vânătorii nr. 407/2006, într-un context în care autoritățile invocă tot mai multe incidente între oameni și urși.

Guvernul a justificat schimbările prin creșterea numărului de atacuri și a apelurilor la 112 legate de apariția urșilor în zone locuite.

Ce se schimbă după promulgarea legii

Una dintre cele mai importante modificări privește intervențiile în intravilanul localităților.

Potrivit noilor reguli, dacă un urs mai mare de un an este semnalat într-o localitate, echipele de intervenție pot folosi direct oricare dintre metodele prevăzute de lege: alungare, tranchilizare și relocare sau extragere prin eutanasiere ori împușcare.

Mai mult, legea stabilește clar că, atunci când animalul reprezintă un pericol pentru viața sau integritatea oamenilor, echipa de intervenție poate trece imediat la eutanasierea sau împușcarea ursului.

Actul normativ introduce și definiția oficială a „ursului habituat”, adică acel exemplar care, după contacte repetate cu oamenii și acces constant la hrană provenită din zone locuite, nu mai evită prezența umană și devine un risc.

Autoritățile spun că exact astfel de exemplare sunt cele care ajung frecvent în cartiere, la tomberoane sau în apropierea gospodăriilor.

Cum vor funcționa intervențiile

Legea schimbă și componența și responsabilitățile echipelor de intervenție.

Pentru măsurile de împușcare sau eutanasiere, jandarmii și polițiștii locali vor avea roluri limitate la activitățile prevăzute în procedura oficială, în timp ce analiza de risc va fi făcută de ceilalți membri ai echipei.

Documentul stabilește și reguli administrative clare pentru autoritățile locale.

Primăriile și unitățile administrativ-teritoriale vor putea avea un singur contract permanent cu un medic veterinar pentru tranchilizare, relocare sau eutanasiere.

În plus, după fiecare intervenție va trebui întocmit un raport oficial în maximum 24 de ore, semnat de majoritatea membrilor echipei.

Amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii

Noua lege introduce și sancțiuni severe pentru persoanele care hrănesc urșii aflați în libertate.

Hrănirea animalelor este interzisă explicit, iar amenzile ajung între 10.000 și 30.000 de lei.

Executivul susține că această practică este una dintre principalele cauze pentru care urșii se apropie de zonele locuite și își pierd teama naturală față de oameni.

În documentele oficiale, Guvernul arată că în ultimii 20 de ani au avut loc aproximativ 300 de atacuri ale urșilor asupra oamenilor, soldate cu 26 de morți și 274 de răniți.

De asemenea, între 2021 și finalul lui 2025 au fost înregistrate peste 2.450 de apeluri la 112 privind atacuri sau prezențe periculoase ale urșilor.