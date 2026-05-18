Incendiu devastator pe Șoseaua Alexandriei din București: risc major de EXPLOZIE, s-a emis mesaj RO-Alert, trafic blocat - FOTO/VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni seară, pe Șoseaua Alexandriei, la ieșirea spre Bragadiru. Potrivit informațiilor de la ISU București Ilfov și imaginilor postate de martori, flăcările au cuprins două depozit în care s-ar afla anvelope. Auroritățile au emis Ro-Alert pentru două sectoare, iar traficul în zonă este blocat.

UPDATE 20:40 - "Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare și trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față sunt 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână." a transmis ISU București-IlFov.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 6, la kilometrul 8+500 metri, în localitatea Bragadiru, județul Ilfov, s-a produs un incendiu la un depozit de anvelope, cu degajări mari de fum, pe sensul de mers București - Alexandria. Circulația rutieră este oprită total, pentru intervenția echipajelor de pompieri.

UPDATE 20:15 - Focarul a fost identificat și si acționează pentru lichidare.

Traficul în zonă este afectat, iar pompierii intervin cu circa 20 de autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Pentru că în apropiere se află două benzinării, riscul este major.

"Arde un depozit de cauciucuri, pe aprox 100mp. Se aud explozii. 14 autospeciale si roboti sunt trimiși la intervenție. Se intervine cu dificultate din cauza fumului. Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Soseaua Alexandriei, Bragadiru" a transmis ISU București Ilfov.

Incendiul se manifesta generalizat cu degajari foarte mari de fum.