Ambasadorul SUA, zi plină la Craiova: întâlniri cu Olguța Vasilescu și vizită la Ford
Vizită importantă la Craiova
Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a efectuat o vizită oficială la Craiova, unde a avut o serie de întâlniri și activități dedicate consolidării cooperării economice și instituționale dintre Statele Unite și România.
Potrivit unui anunț transmis de Ambasada SUA, vizita a inclus discuții cu primarul municipiului Craiova, Lia-Olguța Vasilescu, și cu președintele Consiliului Județean Dolj, Dorin Cosmin Vasile. Tema principală a întrevederilor a fost dezvoltarea economică a regiunii, atragerea de investiții și crearea de noi locuri de muncă.
Oficialul american a vizitat și uzina Ford Otosan Craiova, unul dintre cele mai importante centre industriale din România, unde a fost evidențiat rolul parteneriatului economic și al investițiilor americane în sectorul auto.
Pe agenda ambasadorului s-a aflat și o oprire la American Corner Craiova, un spațiu educațional și cultural care promovează accesul la resurse academice, programe culturale și oportunități de colaborare cu Statele Unite.
Ambasada SUA a subliniat că astfel de vizite fac parte din eforturile continue de întărire a relațiilor bilaterale și de susținere a cooperării la nivel local în domenii precum educația, economia și inovația.
