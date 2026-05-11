Dan Dungaciu: ”Noi avem programul de guvernare și putem conduce. România are nevoie de o guvernare pro-popor”
Dan Dungaciu
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat, luni seară, la ”Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, că România are nevoie de o guvernare pro-popor, ”dați-ne mandatul pentru premier, avem programul de guvernare și putem guverna”.
”Vedeți toată discuția asta cu nu dau mandatul decât unei majorități pro-europene, ba pro-occidentale, ba pro-mai știu eu ce, toată semantica asta ieftină și iertați-mă de două paralele. (...)
Noi am spus foarte clar: nu vrem un mandat pro-european, anti-european, pro-occidental, noi vrem un mandat pro-românesc, dacă se poate da mandatul și pentru un asemenea guvern.
Dați-ne mandatul pentru premier, avem programul de guvernare și putem guverna. Restul sunt povești. Și noi asta am spus”, a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS.
”Lucrurile sunt într-o criză majoră”
Numărul 2 din AUR a ținut să precizeze faptul că România are nevoie și de o guvernare pro-popor.
”Noi am spus, ar trebuit să aibă România și o guvernare pro-românească. Lucrurile sunt într-o criză majoră și oamenii ăștia niciodată n-au fost învățați să gândească cu capetele lor”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.
Citește și:
- 23:53 - Atac violent în Zalău: un pastor de 76 de ani a fost înjunghiat în propria locuință. Agresorul spune că un „gând divin” l-a îndemnat
- 23:53 - România vinde companiile de stat, alte state le naționalizează. Țara care încearcă să salveze cel mai mare producător de oțel -VIDEO
- 23:37 - Ilie Bolojan: ”PNL vrea să separe apele de PSD. O colaborare aduce deservicii”
- 23:31 - Scandal într-un club: în centru se află doi polițiști, anchetați după ce au dansat pe mese și au provocat un incident soldat cu o tânără rănită
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News