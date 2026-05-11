Dan Dungaciu: ”Noi avem programul de guvernare și putem conduce. România are nevoie de o guvernare pro-popor”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat, luni seară, la ”Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, că România are nevoie de o guvernare pro-popor, ”dați-ne mandatul pentru premier, avem programul de guvernare și putem guverna”.

”Vedeți toată discuția asta cu nu dau mandatul decât unei majorități pro-europene, ba pro-occidentale, ba pro-mai știu eu ce, toată semantica asta ieftină și iertați-mă de două paralele. (...)

Noi am spus foarte clar: nu vrem un mandat pro-european, anti-european, pro-occidental, noi vrem un mandat pro-românesc, dacă se poate da mandatul și pentru un asemenea guvern.

Dați-ne mandatul pentru premier, avem programul de guvernare și putem guverna. Restul sunt povești. Și noi asta am spus”, a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS.

”Lucrurile sunt într-o criză majoră”

Numărul 2 din AUR a ținut să precizeze faptul că România are nevoie și de o guvernare pro-popor.

”Noi am spus, ar trebuit să aibă România și o guvernare pro-românească. Lucrurile sunt într-o criză majoră și oamenii ăștia niciodată n-au fost învățați să gândească cu capetele lor”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.