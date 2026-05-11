Scandal violent în Ploiești. Un bărbat a fost rănit după o bătaie între mai multe persoane

Scene tensionate au avut loc luni în municipiul Ploiești, în zona Pieței 1 Decembrie 1918, unde un conflict izbucnit între mai multe persoane s-a transformat într-un scandal violent. În urma incidentului, un bărbat a fost rănit, însă a refuzat să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, polițiștii Secției 4 Ploiești au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui conflict în zona pieței.

Din primele cercetări efectuate de oamenii legii a reieșit că altercația ar fi izbucnit spontan, iar victima ar fi fost agresată de mai multe persoane. Totodată, în timpul scandalului, un autoturism aflat în apropiere ar fi fost avariat.

Deși a suferit răni în urma incidentului, bărbatul agresat a refuzat transportul la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Polițiștii desfășoară în continuare verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs conflictul. Ancheta este sprijinită de structurile de investigații criminale și criminalistică.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și audiază persoane care ar putea oferi informații relevante în acest caz.