Criminalul din Bihor se află în arest preventiv: bărbatul a mai fost condamnat pentru omor, înainte de uciderea Aliciei

Noi detalii în cazul care a zguduit România, după ce o tânără de doar 18 ani a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea unei ferme unde efectua practică școlară. Principalul suspect, un bărbat cu antecedente grave, a fost arestat preventiv pentru omor calificat.

Anchetatorii susțin că individul fusese condamnat în trecut tot pentru o crimă, iar acum este acuzat că a ucis-o cu brutalitate pe adolescentă.

Tânăra, găsită fără viață într-un lan de rapiță

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, alerta a fost dată vineri, în jurul orei 11:45, printr-un apel la 112 făcut de tatăl fetei.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că fiica sa, aflată la practică la o fermă din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, nu mai răspundea la telefon.

În urma căutărilor efectuate de oamenii legii împreună cu proprietarul fermei, trupul tinerei a fost descoperit într-un lan de rapiță situat în extravilanul localității. Anchetatorii au constatat că victima prezenta multiple urme de tăiere și înțepare în zona gâtului.

Suspectul, recidivist condamnat anterior pentru omor

Procurorii afirmă că principalul suspect este un bărbat identificat cu inițiala J., care fusese condamnat anterior pentru o altă infracțiune de omor.

Conform anchetei, crima s-ar fi petrecut în data de 8 mai 2026, în jurul orei 11:00, în apropierea fermei unde tânăra își desfășura activitatea practică.

Anchetatorii susțin că bărbatul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, provocând răni extrem de grave care au dus la deces.

Tribunalul Bihor a decis arestarea preventivă

Pe baza probelor strânse până în prezent, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Tribunalul Bihor a admis cererea, iar bărbatul a fost plasat în arest preventiv sub acuzația de omor calificat.

Investigațiile sunt continuate de procurorii bihoreni împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bihor, care încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Moartea violentă a tinerei de 18 ani a provocat un val de emoție în comunitatea locală, mai ales în contextul în care victima se afla la început de drum și participa la activități de practică școlară în momentul atacului.