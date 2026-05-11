Traficul în București, dat peste cap miercuri. Recomandările Poliției pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice

Polițiștii Brigăzii Rutiere anunță condiții speciale de trafic în București pentru ziua de miercuri, cu ocazia Summitului „Formatului București 9 și al Țărilor Nordice”. Deși coloanele oficiale vor tranzita principalele artere ale Capitalei, autoritățile au decis să nu instituie restricții de circulație fixe, mizând pe fluidizarea în timp real. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită și să respecte indicațiile agenților de la fața locului pentru a evita blocajele în preajma traseelor oficiale.

Monitorizare activă, dar fără restricții de circulație

Spre deosebire de alte evenimente internaționale de amploare, oficialii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au confirmat că traficul rutier se va desfășura în parametri normali. Brigada Rutieră a decis să nu instituie restricții de circulație predefinite, preferând o strategie de monitorizare dinamică a principalelor artere din Capitală.

Echipajele de poliție vor fi mobilizate în punctele cheie pentru a asigura:

Fluența traficului pe traseele utilizate de coloanele oficiale;

Siguranța rutieră în intersecțiile aglomerate;

Prevenirea incidentelor cauzate de fluxul crescut de vehicule.

Sfaturi pentru șoferi: Cum să eviți ambuteiajele miercuri

Chiar dacă nu există drumuri închise, tranzitarea delegațiilor oficiale poate cauza încetiniri temporare. Pentru a minimiza timpul petrecut în trafic și a evita stresul la volan, polițiștii rutieri recomandă:

Disciplina în trafic: Respectarea cu strictețe a semnalelor agenților aflați în teren este obligatorie pentru a permite fluidizarea rapidă a zonelor aglomerate. Trasee alternative: Conducătorii auto sunt încurajați să consulte hărțile de trafic înainte de a pleca la drum și să aleagă rute secundare pentru a ocoli marile bulevarde. Utilizarea transportului în comun: Pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii rutiere, utilizarea metroului sau a mijloacelor de transport public reprezintă cea mai eficientă soluție de deplasare pe parcursul zilei de miercuri.

Prioritatea autorităților: Siguranță și deplasare în condiții normale

Comunicatul oficial subliniază că prioritatea Brigăzii Rutiere este de a menține un echilibru între necesitățile de protocol ale Summitului și dreptul bucureștenilor la o mobilitate fără obstacole majore. Totuși, șoferii sunt rugați să manifeste răbdare, având în vedere importanța strategică a evenimentului găzduit de România.

Prin această abordare flexibilă, autoritățile speră ca activitățile cotidiene ale cetățenilor să nu fie afectate, asigurând în același timp un cadru de securitate optim pentru liderii internaționali prezenți la reuniunea B9.