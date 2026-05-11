Anchetă la Maternitatea Polizu după moartea unui nou-născut. Părinții acuză cadrele medicale de neglijență gravă. Av. Adrian Cuculis: „Au lăsat bebelușul să putrezească!”

Sursă: Realitatea.net

Caz terifiant în sistemul medical din România. Părinții unui bebeluș decedat susțin că micuțul ar fi fost lăsat fără îngrijirile necesare în ultimele zile de viață și îi acuză pe medicii implicați de fapte extrem de grave. Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Cazul a ajuns deja în atenția autorităților, fiind deschisă o anchetă penală privind circumstanțele în care copilul și-a pierdut viața. Familia a depus plângeri atât la Colegiul Medicilor, cât și la Direcția de Sănătate Publică, iar concluziile medicilor legiști sunt așteptate în perioada următoare.

Părinții acuză lipsa intervenției medicale

Potrivit acuzațiilor formulate de familie, starea bebelușului s-ar fi degradat grav în timpul internării, fără ca personalul medical să intervină eficient pentru salvarea acestuia sau pentru reducerea suferinței.

Imagini considerate șocante de către părinți ar surprinde ultimele zile din viața copilului și au fost incluse în sesizările depuse către instituțiile abilitate. Familia susține că micuțul ar fi contractat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării.

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, afirmă că există suspiciuni serioase privind modul în care a fost gestionat cazul medical și cere clarificarea urgentă a responsabilităților.

„Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în maternitatea Polizu.

După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe ,trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să PUTREZEASCA în timp ce era în viață.

Prea multe informații nu sunt necesare având în vedere pozele cu ultimele zile de viață ale copilului și față de care sunt acuzați medicii că nu ar fi făcut absolut nimic să îi salveze, nu doar viața, ci să-i curme suferința.

Pe rol există deja o cercetare penală cu privire la moartea suspectă a bebelușului iar părinții deja au sesizat colegiul medicilor comisia DSP și așteaptă rezultatul Inml.

De menționat este faptul că micuțul contractase infectie nosocomială din spital.”, a declarat celebrul avocat - Adrian Cuculis pentru realitatea.net .

Anchetă penală deschisă în acest caz

Dosarul privind moartea bebelușului se află deja pe rolul organelor de cercetare penală. Anchetatorii urmează să stabilească dacă au existat erori medicale, neglijență sau alte fapte care ar putea atrage răspunderea penală a persoanelor implicate.

În paralel, Colegiul Medicilor și Direcția de Sănătate Publică analizează documentele medicale și condițiile în care copilul a fost tratat în maternitate.

Rezultatul expertizei Institutului Național de Medicină Legală va avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a decesului și a eventualelor responsabilități medicale.

Numele Maternității Polizu a mai fost asociat în trecut cu anchete și acuzații grave din sistemul medical.

Ancheta este în desfășurare.