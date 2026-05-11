A început deszăpezirea Transfăgărăşanului. CNAIR :Stratul de zăpadă este mai mare decât în alţi ani – VIDEO

Direcţia Regională de drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov a început luni deszăpezirea pe DN & C, pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, care era închis circulaţiei. Stratul de zăpadă este mai mare decât în anii precedenți.

”Am început deszăpezirea Transfăgărăşanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac. Anul acesta avem parte de un strat de zăpadă mai consistent faţă de alţi ani şi nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curăţenia zăpezii dar lucrăm cât se poate de repede”, a transmis CNAIR.

Deocamdată, drumarii intervin cu două utilaje de mare capacitate, dar numărul maşinilor va fi suplimentat odată cu deschiderea unor noi fronturi de lucru.

Potrivit meteorologilor, luni, la ora 15.00, stratul continuu de zăpadă la Bâlea Lac era de 83 de centmetri, dar în mult locuri acesta este mult mai mare, din cauza viscolului.

Sectorul de drum cuprins între Bâlea Cascadă (SB) şi Piscu Negru (AG) este închis circulaţiei rutiere pe timp de iarnă.