Scandal la STB. Primarul general reclamă valul de concedii medicale

Sursă: Realitatea.net

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat acuzații grave la adresa angajaților STB, susținând că există dovezi privind un abuz de concedii medicale. Conform edilului, personalul Societății de Transport București ar utiliza o schemă de rechemare din medical pentru a genera ore suplimentare plătite, afectând bugetul și eficiența transportului public bucureștean.

Scandal de proporții la STB: Furturi de combustibil și acuzații de fraudă cu concedii medicale

Societatea de Transport București (STB) se află în centrul unei investigații de amploare după ce mai multe nereguli grave au ieșit la suprafață. Pe lângă furtul sistematic de combustibil, autoritățile locale ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate resursele umane și financiare în cadrul companiei de transport public.

Rețeaua furtului de motorină de la Autobaza Nordului

Ancheta procurorilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a scos la iveală o schemă prin care 20 de șoferi STB sustrăgeau combustibil direct din rezervoarele autobuzelor. Faptele s-ar fi petrecut în perioada 23 ianuarie – 17 aprilie 2026, profitând de tura de noapte la Autobaza Nordului.

În urma a 20 de percheziții desfășurate în București și în județele limitrofe — Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița — anchetatorii au confiscat aproximativ 1.000 de litri de motorină furați de salariați chiar în timpul programului de lucru. Ca urmare a acestor descoperiri, cei 20 de conducători auto au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, având interdicția de a-și mai exercita profesia în cadrul societății până la începutul lunii iulie.

Suspiciuni de abuz în gestionarea concediilor medicale

Dincolo de furtul de combustibil, managementul STB se confruntă cu acuzații dure privind fraudele cu timpul de lucru. Edilul a semnalat existența unor informații conform cărora în cadrul instituției se practică o schemă ingenioasă de rotunjire a veniturilor. Angajații ar abuza de concedii medicale, fiind ulterior rechemați la muncă pentru a efectua ore suplimentare, care sunt plătite la tarife mult mai mari decât cele standard.

Acest mecanism nu doar că pune presiune pe bugetul Capitalei, dar ridică și probleme de siguranță și eficiență în transportul public. Primarul a cerut conducerii STB o responsabilitate sporită în supravegherea personalului și a anunțat că va organiza o conferință de presă special dedicată acestor disfuncționalități de management.

Măsuri preventive și presiunea pe conducerea STB

Anihilarea rețelei de furt de combustibil este văzută ca un prim pas necesar pentru curățarea instituției, însă autoritățile subliniază că problemele sunt mult mai profunde. Pe durata controlului judiciar, inculpații nu vor mai putea urca la volanul autobuzelor STB, măsura fiind obligatorie pentru a preveni repetarea faptelor.

În contextul acestor crize succesive, ochii sunt ațintiți pe conducerea societății, căreia i s-a cerut ferm să eficientizeze controalele interne și să oprească scurgerile de bani publici, fie că este vorba de resurse materiale sau de manipularea orelor de muncă prin artificii legislative.