Aeronavă militară trimisă în Belgia pentru salvarea unui pacient cu arsuri. Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române a decolat luni, 11 mai, de la Baza 90 Transport Aerian pentru o misiune umanitară de transport medical către Belgia. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aeronava a plecat la ora 13:55 pe ruta Otopeni - Bruxelles și retur, având la bord un pacient cu arsuri care urmează să fie transferat pentru tratament.

Ministerul Apărării precizează că aeronava a fost configurată special pentru misiuni medicale, iar intervenția are loc în urma unei solicitări venite din partea Departamentul pentru Situații de Urgență. Transportul este realizat în cadrul mecanismelor europene de cooperare pentru situații medicale urgente.

Echipaj medical SMURD la bordul aeronavei

Pe durata zborului, pacientul este asistat de specialiști din cadrul SMURD și de personal medical al Ministerului Apărării Naționale, care asigură atât monitorizarea medicală, cât și echipamentele necesare intervenției pe timpul transportului.