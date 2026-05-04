Primărie din Vădeni, amendată cu 45.000 lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor

Sursă: Realitatea.net

Primăria comunei Vădeni a fost amendată cu 45.000 de lei de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Brăila, după ce inspectorii au descoperit nereguli grave privind gestionarea deșeurilor.

Sesizare privind fum negru, urmată de descoperiri alarmante

Controlul a fost declanșat în urma unei sesizări telefonice care semnala prezența unui fum dens în zona localității Baldovinești. Ajunși la fața locului, comisarii de mediu au constatat existența unor depozite necontrolate de deșeuri pe domeniul public.

Printre gunoaiele identificate se aflau:

deșeuri menajere

materiale reciclabile din hârtie și plastic

anvelope uzate

resturi vegetale

gunoi de grajd

Toate acestea erau amestecate și abandonate, fără respectarea normelor legale privind colectarea selectivă.

Amendă usturătoare și măsuri obligatorii

Pentru neîndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor, autoritățile au aplicat o sancțiune contravențională de 45.000 de lei Primăriei Vădeni.

În plus, au fost impuse măsuri clare pentru remedierea situației, inclusiv colectarea și eliminarea legală a deșeurilor identificate.

Obligații legale ignorate

Conform legislației în vigoare, în special OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, autoritățile locale au responsabilitatea de a asigura colectarea separată, transportul și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe grave asupra mediului și sănătății populației.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu atrag atenția că protecția mediului este o responsabilitate comună, iar respectarea normelor legale trebuie să fie o prioritate atât pentru instituții, cât și pentru cetățeni.