Dosar penal și amendă de 15.000 lei în Suceava: îngrășăminte chimice depozitate ilegal, risc major pentru mediu

Caz grav descoperit de autorități în Suceava, unde un bărbat s-a ales cu dosar penal și o amendă consistentă după ce a depozitat cantități mari de îngrășăminte chimice în condiții neconforme. Situația a fost considerată un pericol real pentru mediu și sănătatea populației.

Intervenție fermă a autorităților

Comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava – au descoperit neregulile în urma unui control. În urma verificărilor, aceștia au decis să înainteze o sesizare penală către organele de cercetare, considerând că faptele depășesc sfera unei simple contravenții.

Pe lângă dosarul penal, proprietarul a fost sancționat și cu o amendă de 15.000 de lei pentru depozitarea necorespunzătoare a substanțelor periculoase și a deșeurilor.

Risc major de poluare

Potrivit specialiștilor , modul în care au fost depozitate îngrășămintele chimice reprezintă un pericol serios pentru mediu. În lipsa unor măsuri de protecție, precipitațiile pot transporta substanțele toxice direct în sol și în pânza freatică.

Acest fenomen poate duce la contaminarea surselor de apă potabilă, inclusiv a fântânilor din zonă, afectând sănătatea comunității.

Pericole chimice și nerespectarea legii

Autoritățile atrag atenția că depozitarea necorespunzătoare a acestor substanțe poate genera reacții chimice periculoase sau degradarea compușilor activi, crescând riscul unor incidente grave.

Legislația în vigoare este clară: îngrășămintele trebuie păstrate în spații special amenajate, protejate de intemperii, pe suprafețe impermeabile și în condiții de siguranță.

În cazul de față, inspectorii au constatat și prezența unor deșeuri amestecate, abandonate direct pe sol, care ar fi trebuit colectate și eliminate prin intermediul unor operatori autorizați.

Un avertisment pentru toți proprietarii

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu subliniază că acest caz trebuie privit ca un semnal de alarmă.

„Protejarea mediului nu este opțională. Orice abatere de la normele legale poate avea consecințe grave, atât asupra naturii, cât și asupra sănătății publice”, transmit aceștia.