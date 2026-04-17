Agricultorii cer disperați măsuri urgente din partea statului

Fermierii avertizează autoritățile că sunt la un pas de o criză în agricultură și cer să fie luate măsuri de sprijin. Tot ei susțin că marii furnizori au profitat de conflictul din Orientul Mijlociu și au majorat prețurile chiar și de două ori, deși ar fi avut depozitele pline.

Concret, agricultorii cer stabilizarea prețului la îngrășăminte, subvenționarea cu motorină, acordarea de sprijin financiar urgent, dar și prețuri mai mici pentru energie, gaz pentru sectorul agroalimentar - măsuri care ar putea stopa un posibil blocaj în domeniu.

Efectele conflictului din Orient vin într-un moment critic, chiar în plin sezon agricol, când fermierii sunt obligați să facă investiții esențiale pentru producție.