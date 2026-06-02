Lovitură pentru Romprest: instanța menține decizia Sectorului 1 privind garanția de bună execuție

Compania Romprest a suferit o nouă înfrângere în instanță în disputa cu Primăria Sectorului 1, după ce Tribunalul București a respins solicitarea operatorului de salubrizare privind restituirea garanției de bună execuție aferente anului 2025, în valoare de 9 milioane de lei.

Decizia, pronunțată în dosarul nr. 7403/3/2026, reprezintă o victorie importantă pentru administrația locală, care susține că măsura de a nu elibera garanția a fost luată în mod legal și justificat, pentru protejarea intereselor comunității.

Potrivit reprezentanților Primăriei Sectorului 1, în contul de garanții se află în prezent aproximativ 15 milioane de lei, fonduri destinate acoperirii eventualelor prejudicii generate de neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către Romprest, inclusiv pentru activitatea desfășurată în primele luni ale anului 2026.

Instanța a confirmat că autoritatea locală a avut temei legal pentru menținerea garanției de bună execuție, după ce au fost constatate mai multe nereguli în activitatea operatorului de salubrizare. Printre acestea se numără deszăpezirea defectuoasă și întârziată în sezonul rece precedent, întârzieri în transmiterea programelor de intervenție pentru deszăpezire, nerespectarea procedurilor privind achiziția materialelor necesare combaterii poleiului, colectarea și transportul deșeurilor fără respectarea traseelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum și neprezentarea unor documente financiare solicitate de administrația locală.

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a salutat hotărârea instanței și a subliniat că aceasta confirmă legalitatea demersurilor întreprinse de Primărie.

„Această a doua decizie în instanță confirmă că Primăria Sectorului 1 a acționat legal și în interesul cetățenilor. Am menținut garanția de bună execuție pentru că Romprest nu și-a respectat obligațiile contractuale, iar instanța ne-a dat dreptate pe fond. Este încă o confirmare că neeliberarea garanției a fost o conduită contractuală corectă din partea instituției. În aceste dosare, Primăria Sectorului 1 este reprezentată de juriști din cadrul Primăriei”, a declarat viceprimarul.

Acesta este al doilea proces pierdut de Romprest în mai puțin de o lună. Recent, instanța a respins și acțiunea prin care compania încerca să conteste încetarea contractului de salubrizare cu Sectorul 1, programată pentru data de 30 iunie 2026.

În contextul acestor evoluții, administrația locală anunță că, începând cu 1 iulie 2026, Sectorul 1 va intra într-o etapă de tranziție către un nou sistem de salubrizare. Potrivit autorităților, noul model va pune accent pe un control mai eficient al serviciilor și pe creșterea calității prestațiilor oferite cetățenilor.

Primăria Sectorului 1 a precizat că va comunica în perioada următoare detalii privind asigurarea continuității serviciului de salubrizare, gestionarea sesizărilor primite de la cetățeni și măsurile operative care vor fi aplicate pe durata tranziției către noul sistem.