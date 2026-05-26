Liderul suprem al Iranului amenință SUA după atacurile americane: „America nu va mai găsi un refugiu sigur în regiune”

Potrivit presei internaționale, liderul iranian a declarat că statele din Orientul Mijlociu „nu mai reprezintă un scut pentru bazele americane”, întrun mesaj transmis în timpul pelerinajului islamic Hajj. Declarațiile vin după ce armata americană a confirmat efectuarea unor lovituri aeriene în sudul Iranului.

„America nu va mai găsi un refugiu sigur în regiune pentru mașinațiunile sale și pentru înființarea de baze militare”, ar fi declarat Mojtaba Khamenei, potrivit publicației germane Focus.

În paralel, tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să crească, în ciuda armistițiului fragil despre care oficialii americani spun că încearcă să îl mențină.

SUA: „Am acționat în legitimă apărare”

Armata Statelor Unite a transmis că atacurile au vizat obiective considerate amenințări directe pentru trupele americane din regiune.

„Forțele americane au acționat astăzi în legitimă apărare pentru a-și proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a declarat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al Armatei SUA.

Potrivit acestuia, atacurile au vizat baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene care ar fi încercat să amplaseze mine.

„Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs”, a mai spus Hawkins.

Explozii în sudul Iranului

Presa iraniană a relatat despre explozii în orașul-port Bandar Abbas, aflat în sudul Iranului.

Agenția semi-oficială Mehr a transmis că situația ar fi fost ținută sub control de autorități, fără să ofere însă detalii suplimentare despre amploarea atacurilor sau eventualele victime.

Garda Revoluționară amenință cu represalii

Reacții dure au venit și din partea Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, care a avertizat că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei încălcări a armistițiului de către Statele Unite.

„Corpul Gărzilor Revoluționare a avertizat asupra oricărei încălcări a armistițiului de către armata americană agresivă și consideră dreptul său de a riposta legitim și cert”, se arată într-o declarație publicată de presa de stat iraniană.

Garda Revoluționară a susținut și că a identificat „avioane de vânătoare și drone americane invadatoare” și că ar fi doborât o dronă MQ-9.

Oficialii iranieni afirmă, de asemenea, că au obligat o altă dronă și un avion american să se retragă din zonă. Aceste informații nu au fost confirmate independent până în acest moment.