Sfârșit cumplit pentru o femeie: a murit după ce a căzut într-o gură de canal deschisă

Sursă: Realitatea.net

Un incident dramatic a avut loc în centrul orașului New York, unde o femeie și-a pierdut viața după ce a căzut într-o gură de canal rămasă neacoperită. Victima s-a prăbușit aproximativ trei metri în gol și a suferit răni extrem de grave.

Incident șocant într-o zonă aglomerată din Manhattan

Tragedia s-a petrecut luni seară, în Midtown Manhattan, într-una dintre cele mai circulate zone ale metropolei americane, la intersecția dintre E. 52nd Street și 5th Avenue.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia mergea pe trotuar în momentul în care a căzut brusc într-o gură de canal deschisă. Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și paramedici.

Medicii au încercat să îi salveze viața

Echipajele de intervenție au reușit să o scoată pe femeie din canal, aceasta fiind găsită în stare de inconștiență. Victima a fost transportată de urgență la Centrul Medical New York Presbyterian, unde medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, femeia în vârstă de 56 de ani nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.

Familia acesteia a fost anunțată de autorități la scurt timp după producerea tragediei.

Poliția a deschis o anchetă

Autoritățile din New York investighează acum circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce gura de canal era neacoperită și dacă au existat nereguli care au dus la acest incident fatal.

Totodată, compania care își desfășoară activitatea în zona unde s-a petrecut tragedia a transmis un mesaj oficial de condoleanțe și a anunțat că va coopera cu anchetatorii.

„Suntem profund îndurerați să confirmăm că o persoană și-a pierdut viața după ce a căzut într-un canal deschis. Investigăm activ circumstanțele acestui incident tragic. Gândurile noastre sunt alături de familia victimei, iar siguranța rămâne prioritatea noastră principală”, au transmis reprezentanții companiei.

Moartea femeii a provocat reacții puternice în rândul locuitorilor din New York, mai ales din cauza faptului că incidentul s-a produs într-o zonă centrală și foarte frecventată.

Mulți oameni cer acum verificări suplimentare ale infrastructurii urbane și măsuri mai stricte pentru prevenirea unor tragedii similare.