Ce fel de brânză este potrivită pentru a umple ciupercile? Recomandarea Mihaelei Bilic

Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă o alternativă mai potrivită decât cașcavalul pentru prepararea ciupercilor umplute: brânza de burduf. Potrivit medicului, aceasta oferă un rezultat mai reușit atât din punct de vedere al gustului, cât și al aspectului final al preparatului.

„Cu ce umplem ciupercile? Cu brânză de burduf. Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”, explică Mihaela Bilic, subliniind avantajele acestei alegeri.

Pe lângă recomandarea culinară, nutriționistul a vorbit și despre beneficiile consumului de ciuperci, demontând o idee des întâlnită: aceea că acestea ar putea înlocui carnea prin aportul de proteine. Deși multe persoane consideră că au un gust asemănător cărnii, ciupercile conțin doar aproximativ 2% proteine, de aproape zece ori mai puțin decât produsele din carne.

În schimb, acestea se remarcă prin conținutul bogat de vitamine din complexul B. Potrivit specialistului, 100 de grame de ciuperci pot asigura între 30% și 40% din necesarul zilnic recomandat de vitaminele B3 și B5.

„În ciuperci găsim una dintre cele mai mari concentrații de vitamine B din surse vegetale”, explică medicul.

Mihaela Bilic a evidențiat și alte proprietăți benefice ale ciupercilor. Sporii acestora conțin compuși cu efect antibacterian, care pot susține activitatea sistemului imunitar prin stimularea globulelor albe și creșterea rezistenței organismului la îmbolnăviri.

În ceea ce privește prepararea lor, nutriționistul atrage atenția asupra unui aspect important: ciupercile absorb foarte ușor grăsimea, asemenea unui burete. Din acest motiv, recomandă evitarea excesului de ulei în timpul gătirii.

„Ciupercile absorb rapid grăsimea în care sunt preparate. Eu nu am adăugat deloc ulei, ci doar puțină brânză de burduf, care are gust intens și suficientă sare”, a explicat aceasta.

Un alt motiv pentru care ciupercile sunt atât de apreciate ține de conținutul lor natural de acid glutamic, compus responsabil pentru gustul umami, considerat al cincilea gust fundamental și asociat cu senzația de savoare intensă.

În plus, ciupercile au un aport caloric foarte redus: aproximativ 10 calorii la 100 de grame, ceea ce le transformă într-un aliment potrivit pentru cei care își doresc preparate gustoase și ușoare.

