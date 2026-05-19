UE eliberează fonduri de urgență pentru fermieri, loviți de scumpirea îngrășămintelor

Uniunea Europeană urmează să elibereze marți fonduri de urgență destinate fermierilor europeni, care se confruntă cu o scumpire accelerată a îngrășămintelor, fenomen amplificat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Pentru a pune presiune pe factorii de decizie europeni, organizațiile agricole au mobilizat marți dimineață un miting în fața Parlamentului European de la Strasbourg, unde Comisia Europeană este așteptată să prezinte planul său de acțiune, conform Le Figaro .

„Fermierii intră în următorul sezon de achiziție a îngrășămintelor cu o incertitudine fără precedent, atât în privința prețurilor, cât și a disponibilității efective a acestora”, trage un semnal de alarmă Copa-Cogeca, federație care reunește principalele organizații sindicale agricole din Europa.

Strâmtoarea Ormuz, punct crucial pentru aprovizionarea globală

Anterior declanșării tensiunilor din Orientul Mijlociu, circa 30% din producția mondială de îngrășăminte tranzita prin Strâmtoarea Ormuz. Începând cu sfârșitul lunii februarie, piețele europene au resimțit acut efectele: prețul îngrășămintelor pe bază de azot a sărit la aproximativ 500 de euro pe tonă, de la circa 380 de euro înregistrate iarna trecută. Situația este înrăutățită și de scumpirea motorinei pentru tractoare și utilaje agricole, ceea ce a obligat mai multe state membre să intervină cu măsuri financiare pentru a proteja fermierii.

200 de milioane de euro din „rezerva agricolă”

Ca răspuns imediat, Bruxelles-ul intenționează să activeze „rezerva agricolă", un mecanism european de intervenție în situații de criză. Pentru 2026, fondul mai dispune de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă care urmează să fie direcționată către sectorul agricol afectat.