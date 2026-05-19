Cât de periculoase pot să fie produsele cumpărate la reducere. Specialiștii OMS trag un semnal de alarmă

Etichetele cu mesaje precum „reducere”, „ofertă specială” sau „ultimele produse disponibile” îi determină adesea pe consumatori să ia decizii rapide de cumpărare, alegând produse pe care, în alte condiții, poate nu le-ar fi pus în coș. Specialiștii în siguranță alimentară atrag însă atenția că unele achiziții făcute exclusiv datorită prețului redus pot avea consecințe atât asupra sănătății, cât și asupra bugetului personal.

Potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății, alimentele contaminate provoacă anual peste 600 de milioane de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 420.000 de decese la nivel global. Statisticile arată că aproape una din zece persoane se îmbolnăvește în urma consumului de produse alimentare nesigure.

Experții subliniază că problema nu este reducerea în sine, ci tendința consumatorilor de a ignora anumite semnale importante atunci când sunt atrași de un preț mai mic.

Produsele proaspete aproape de termenul de expirare

Carnea crudă, peștele, lactatele sau preparatele gata făcute se numără printre produsele care necesită o atenție sporită atunci când sunt achiziționate la promoție. Mulți cumpărători aleg cantități mai mari doar pentru că sunt mai ieftine, fără să ia în calcul dacă le pot consuma înainte de expirare sau dacă au fost depozitate corespunzător.

Specialiștii avertizează că bacterii precum Salmonella, Campylobacter sau Escherichia coli sunt frecvent asociate cu produsele de origine animală și pot provoca infecții serioase, însoțite de simptome precum febră, dureri abdominale, greață, vărsături sau diaree.

De asemenea, anumite bacterii, cum este Listeria, pot continua să se dezvolte chiar și în condiții de refrigerare, ceea ce transformă produsele reduse semnificativ la finalul zilei sau păstrate necorespunzător într-un potențial risc.

Fructele și legumele cu semne de deteriorare

Fructele și legumele foarte coapte sau cu mici defecte vizibile sunt adesea preferate de consumatori atunci când sunt reduse. Totuși, specialiștii atrag atenția că există o diferență clară între un produs copt și unul aflat deja în proces de degradare.

Produsele care prezintă urme de mucegai, pete neobișnuite sau zone excesiv de moi și umede ar trebui evitate, chiar dacă sunt mai ieftine. Unele tipuri de mucegai pot produce micotoxine — substanțe toxice care pot afecta sistemul imunitar și care, în timp, au fost asociate cu anumite afecțiuni grave, inclusiv forme de cancer.

Riscuri similare pot apărea și în cazul cerealelor, produselor din făină sau alimentelor depozitate în condiții improprii.

Produsele congelate sau refrigerate cu lanțul de frig compromis

Specialiștii recomandă atenție și în cazul promoțiilor la produse congelate sau refrigerate. Dacă lanțul de frig a fost întrerupt, siguranța alimentelor poate fi compromisă.

Chiar dacă aspectul exterior pare normal, bacteriile se pot multiplica rapid dacă produsele au fost păstrate la temperaturi necorespunzătoare. Ambalajele deteriorate, urmele de dezgheț sau acumulările excesive de gheață pot indica probleme de depozitare.

Experții avertizează și asupra riscului transmiterii unor virusuri precum Norovirus sau Hepatita A prin alimente contaminate, în special cele consumate crude sau insuficient preparate termic.

Promoțiile care încurajează cumpărăturile excesive

Una dintre cele mai frecvente greșeli este achiziționarea unor cantități mai mari decât necesarul, doar pentru a profita de o ofertă avantajoasă.

Campaniile de tip „2+1 gratis” sau „pachet economic” îi determină pe mulți consumatori să cheltuiască mai mult decât și-au propus inițial și să cumpere produse pe care nu reușesc să le consume la timp.

Acest lucru se întâmplă adesea în cazul produselor perisabile precum lactatele, mezelurile, pâinea, fructele sau produsele de patiserie. În multe situații, acestea ajung să fie aruncate, iar reducerea aparent avantajoasă se transformă într-o pierdere financiară.

Produsele ultraprocesate promovate intens

Nutriționiștii atrag atenția că numeroase campanii promoționale vizează produse ultraprocesate, bogate în zahăr, sare, grăsimi și aditivi alimentari.

Mulți consumatori ajung să cumpere astfel de produse doar pentru că sunt la ofertă, deși nu intenționau inițial să le consume. Pe termen lung, o alimentație bazată frecvent pe produse ultraprocesate poate favoriza apariția unor probleme de sănătate precum obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare sau tulburările digestive.

Specialiștii recomandă analizarea atentă a ingredientelor și evitarea deciziilor bazate exclusiv pe preț.

Ce recomandă experții înainte de a cumpăra produse reduse

Specialiștii în siguranță alimentară recomandă verificarea atentă a termenului de expirare, a integrității ambalajului și a condițiilor de depozitare înainte de cumpărarea unui produs.

Totodată, este indicată achiziționarea unor cantități care pot fi consumate într-un timp rezonabil, mai ales în cazul alimentelor perisabile.

Experții subliniază că siguranța alimentară reprezintă o responsabilitate împărțită între producători, comercianți și consumatori, iar accesul la produse sigure și nutritive rămâne esențial pentru menținerea sănătății.