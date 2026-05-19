„Anul României Europene” - noul proiect comun lansat de PNL și USR: principalele obiective

Sursă: Realitatea.Net

USR și PNL propun ca anul 2027 să devină „Anul României Europene”, marcând două decenii de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană și lansând un proiect național pentru următorul deceniu.

Inițiativa legislativă depusă de parlamentarii celor două partide stabilește perioada 2027–2037 drept „Deceniul Consolidării Europene”, cu obiective majore precum aderarea la zona euro, atingerea mediei europene la nivel de trai și consolidarea rolului României în nucleul decizional al UE.

Proiectul se desfășoară sub deviza „20 de ani Acasă în Europa” și își propune ca momentul aniversar să fie transformat într-un angajament strategic pentru viitorul european al României.

USR și PNL subliniază că apartenența la Uniunea Europeană a reprezentat principalul motor al modernizării țării în ultimele două decenii. România a beneficiat de fonduri europene, libertate de circulație, acces la piața unică, programe educaționale precum Erasmus, investiții în infrastructură, dezvoltare locală și consolidarea statului de drept. Datele financiare arată un sold net pozitiv de aproximativ 72,4 miliarde de euro, România primind înapoi 3 euro pentru fiecare euro contribuit la bugetul UE.

Printre obiectivele pentru următorul deceniu se numără valorificarea oportunităților din viitorul Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, întărirea securității la frontiera estică a Uniunii și creșterea influenței României în procesul decizional european.

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, afirmă că România trebuie să își asume un rol mai puternic în UE: „După 20 de ani în care am recuperat decalaje cu sprijinul Uniunii Europene, următorul deceniu trebuie să însemne creșterea influenței României în interiorul Uniunii Europene. (...) Aderarea la zona euro nu este o chestiune tehnică, este o decizie strategică de ancorare a României în nucleul european.”

El subliniază și importanța sprijinului pentru Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest în parcursul lor european:„Extinderea Uniunii este o investiție directă în securitatea României.”

Propunerea legislativă pune accent și pe rolul societății civile, al mediului academic, al presei libere și al autorităților locale în consolidarea democrației și a parcursului european al țării. Deputatul USR Alin Stoica, coinițiator al proiectului, afirmă:

„O societate civilă activă este unul dintre cele mai importante elemente ale unei societăți democratice autentice. (...) Trebuie să celebrăm curajul și reziliența societății civile și să încurajăm educația civică.”

În contextul geopolitic actual, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, presiuni hibride și dezinformare, inițiatorii consideră necesară o discuție publică onestă despre beneficiile apartenenței la UE și despre rolul României în următorul deceniu.

Potrivit inițiatorilor, „20 de ani Acasă în Europa” nu trebuie să fie doar o aniversare, ci începutul unui nou proiect național: România Europeană 2037, o Românie prosperă, sigură și influentă în Uniunea Europeană.