O sculptură a lui Brâncuși, vândută la un preț record. La cât a fost adjudecată opera de artă

Un nou record a fost stabilit pe piața internațională de artă pentru opera lui Constantin Brâncuși. Sculptura „Danaida”, provenită din colecția magnatului media S.I. Newhouse, a fost adjudecată luni seară în cadrul unei licitații organizate de Christie’s pentru 93 de milioane de dolari. După adăugarea taxelor și comisioanelor, valoarea totală a tranzacției a ajuns la impresionanta sumă de 107,6 milioane de dolari, depășind toate recordurile anterioare ale artistului român, , conform AFP, scrie Agerpres .

Licitația a debutat cu o ofertă de 82 de milioane de dolari și a continuat cu mai multe runde de licitare înainte ca opera să fie cumpărată de un colecționar reprezentat de Maria Los, vicepreședinte și coordonatoare a departamentului de consultanță pentru clienți din America. Finalizarea tranzacției a fost întâmpinată cu aplauze în sala de licitație.

Realizată în 1913, „Danaida” este o sculptură din bronz reprezentând un cap feminin și fusese evaluată înainte de vânzare la aproximativ 100 de milioane de dolari. Estimarea ridicată sugera încă de la început că opera avea potențialul de a depăși recordul anterior al lui Brâncuși.

Până acum, cea mai valoroasă lucrare a artistului vândută la licitație era „La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard)”, realizată între 1928 și 1932, care a fost adjudecată pentru 71,2 milioane de dolari la Christie’s New York. Alte rezultate importante au fost obținute de „La muse endormie”, vândută cu 57,3 milioane de dolari în 2017, „Madame L.R.”, adjudecată pentru 29,2 milioane de dolari în 2009, și „Oiseau dans l’espace”, care a atins 27,5 milioane de dolari în 2005.