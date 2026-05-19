Masacru în Egipt. Un bărbat a ucis 8 oameni după ce a deschis focul într-o gară de lângă Cairo

Un atac armat s-a soldat cu cel puțin opt morți și cinci răniți în Egipt, după ce un bărbat a deschis focul într-o autogară din provincia Assiut, localizată în sudul capitalei Cairo. Autoritățile locale au demarat o anchetă de urgență pentru a stabili motivele din spatele acestui masacru care a vizat civilii aflați în tranzit.

Atacatorul a fost ucis în schimbul de focuri cu forțele de ordine

Tragedia din autogara Abnub, situată în provincia Assiut, a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de securitate egiptene. Imediat după ce atacatorul a deschis focul din mașină asupra mulțimii, ucigând opt persoane și rănind alte cinci, acesta a abandonat vehiculul și a încercat să își piardă urma în zonele agricole din apropiere.

Urmărirea a fost una contracronometru. În momentul în care a fost încolțit de polițiști, suspectul a refuzat să se predea și a deschis focul asupra agenților. În urma schimbului violent de focuri care a urmat, agresorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, a confirmat Ministerul de Interne de la Cairo.

Copii și bătrâni printre victimele masacrului

Detaliile care vin de la fața locului conturează tabloul unui atac de o cruzime extremă. Surse din cadrul Direcției de Securitate din Assiut au dezvăluit că individul a tras fără nicio discernere, printre cei care și-au pierdut viața sau au fost răniți în autogară aflându-se atât copii, cât și persoane în vârstă care așteptau mijloacele de transport.

Cele cinci persoane rănite au fost transportate de urgență la unitățile medicale din regiune, unele dintre ele fiind în stare critică.

Profilul atacatorului: Istoric medical de natură psihiatrică

Primele date din anchetă oferă o posibilă explicație pentru actul de violență extremă. Verificările rapide efectuate de autorități au arătat că bărbatul se confrunta de o perioadă lungă de timp cu afecțiuni psihice severe. De altfel, acesta se afla sub monitorizare de specialitate și urma un tratament la un spital de psihiatrie din capitala Cairo.

Cazul a fost preluat oficial de procurorii Parchetului, care au demarat procedurile judiciare specifice pentru a reconstitui întregul traseu al atacatorului și pentru a stabili cum a avut acesta acces la o armă de foc, în ciuda problemelor sale medicale de natură psihică.