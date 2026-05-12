Rusia își revizuiește drastic previziunile de creștere economică pentru 2026: de la 1,3% la doar 0,4%

Guvernul rus a revizuit semnificativ în scădere previziunile de creștere economică pentru anul în curs. Potrivit viceprim-ministrului Alexander Novak, Rusia se așteaptă la o creștere a PIB-ului de doar 0,4% în 2026, față de 1,3%, cât anticipa Ministerul Dezvoltării Economice în septembrie anul trecut, relatează publicația independentă Meduza.

„Ne așteptăm ca o creștere pozitivă a PIB-ului de +0,4% să fie menținută în 2026”, a declarat Novak într-un interviu acordat cotidianului Vedomosti. Oficialul a adăugat că inflația este estimată să se apropie de 5,2% până la sfârșitul anului.

Novak a mai precizat că 2027 ar urma să marcheze începutul unei „perioade de redresare”, cu rate de creștere progresive, de la 1,4% în 2027 până la 2,4% în 2029, iar inflația să revină la ținta de 4% tot din 2027.

Deși ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, anunțase în martie că o nouă prognoză oficială va fi publicată în aprilie, aceasta nu apăruse până în dimineața zilei de 12 mai. Și Sberbank și-a revizuit estimările, reducând prognoza de creștere pentru 2026 de la 1–1,5% la 0,5–1% din PIB, majorând totodată estimările privind inflația la 6–6,5%.

Fondul Monetar Internațional adoptă o poziție ușor mai optimistă: în aprilie, FMI și-a îmbunătățit prognoza privind creșterea PIB-ului Rusiei în 2026 cu 0,3 puncte procentuale, ajungând la 1,1%.