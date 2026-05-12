Culori pe care NU trebuie să le ai în baie. Ce recomandă designerii

Când vine vorba de amenajarea băii, alegerea culorilor joacă un rol esențial în felul în care arată și se simte spațiul. Potrivit platformei Martha Stewart, designerii de interior atrag atenția că există mai multe nuanțe care nu sunt deloc potrivite pentru această încăpere și care ar trebui evitate

Vișiniu

O culoare intensă, vișiniul poate schimba modul în care percepem spațiul și propria imagine, mai ales în baie, unde oglinzile sunt prezente constant. Reflexiile acestei nuanțe de roșu închis pot accentua imperfecțiunile tenului, făcând atmosfera mai puțin plăcută.

Galben unt

Deși pare o alegere delicată, galbenul unt nu este recomandat pentru baie. Designerul Alex Tate explică faptul că această nuanță intră în conflict cu lumina artificială, mai ales cu becurile calde, căpătând uneori un aspect neplăcut sau „obosit” sub lumină rece.

Albastru deschis

Chiar dacă este des asociat cu spațiile de tip baie, albastrul foarte deschis poate arăta artificial sub lumină electrică. Specialiștii recomandă, în schimb, tonuri mai profunde și mai saturate de albastru, care oferă un aspect mai echilibrat.

Culorile neon

Indiferent de nuanță, galben, roz sau verde, culorile neon sunt considerate nepotrivite pentru baie. Acestea pot crea un spațiu obositor vizual, care nu favorizează relaxarea.

Portocaliu

Deși poate părea o alegere caldă și energică, portocaliul este des evitat de designeri. Joyce Huston explică faptul că această culoare, fiind foarte pigmentată, poate distorsiona reflexia pielii în oglindă, accentuând tonuri roșiatice sau gălbui.

În concluzie, deși aceste culori pot părea atractive la prima vedere, specialiștii în design interior recomandă evitarea lor în baie. Există numeroase alternative mai echilibrate, care pot transforma spațiul într-unul armonios și relaxant.

