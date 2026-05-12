Dominic Fritz aruncă bomba: Nu ar fi greșit să organizăm alegeri anticipate
Dominic Fritz
Dominic Fritz a declarat că nu consideră organizarea unor alegeri anticipate ca fiind o strategie greșită. Liderul USR susține că acest scenariu este însă puțin probabil din cauza Constituției noastre. Fritz a declarat că în astfel de situații, politicienii ar trebui să-i întrebe și pe români în ce direcție vor să meargă țara.
"Aş merge aşa departe şi aş spune că e chiar o slăbiciune în Constituţia noastră că alegerile anticipate sunt atât de dificil de obţinut, pentru că vedem şi în alte democraţii.
Uneori, când politicienii nu mai găsesc o soluţie în ecuaţia dată, e cel mai sănătos să te întorci la popor şi să te întorci cu toate cărţile pe masă la români şi să spui: «Dragi români, rezolvaţi voi această ecuaţie, în ce direcţie vreţi să meargă această ţară? Vreţi să mai aibă PSD un drept de veto, vreţi să avem o majoritate reformistă în această ţară?»
Tocmai de aceea, nu mi se pare că ar fi o strategie greşită să facem anticipate pana la urma poporul este suveran de aceea nu trebuie sa ne fie teama de decizia suverana a poporului dar la cum e construita constitutia noastra cred ca e f putin probabil sa ajungem acolo", a declarat Dominic Fritz.
Citește și:
- 13:05 - Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan: Liberalii m-au sunat, nu eu pe ei
- 12:56 - Ce au special nativii născuți în luna mai. Trăsăturile care îi deosebește și îi face speciali
- 12:54 - Leadership, stabilitate și securitate: ce așteaptă românii înaintea Summitului B9
- 12:54 - Primăria Sectorului 1, victorie în instanță împotriva Romprest. Contractul de salubrizare ar urma să expire la finalul lunii iunie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News