Dominic Fritz aruncă bomba: Nu ar fi greșit să organizăm alegeri anticipate

Dominic Fritz a declarat că nu consideră organizarea unor alegeri anticipate ca fiind o strategie greșită. Liderul USR susține că acest scenariu este însă puțin probabil din cauza Constituției noastre. Fritz a declarat că în astfel de situații, politicienii ar trebui să-i întrebe și pe români în ce direcție vor să meargă țara.

"Aş merge aşa departe şi aş spune că e chiar o slăbiciune în Constituţia noastră că alegerile anticipate sunt atât de dificil de obţinut, pentru că vedem şi în alte democraţii.

Uneori, când politicienii nu mai găsesc o soluţie în ecuaţia dată, e cel mai sănătos să te întorci la popor şi să te întorci cu toate cărţile pe masă la români şi să spui: «Dragi români, rezolvaţi voi această ecuaţie, în ce direcţie vreţi să meargă această ţară? Vreţi să mai aibă PSD un drept de veto, vreţi să avem o majoritate reformistă în această ţară?»

Tocmai de aceea, nu mi se pare că ar fi o strategie greşită să facem anticipate pana la urma poporul este suveran de aceea nu trebuie sa ne fie teama de decizia suverana a poporului dar la cum e construita constitutia noastra cred ca e f putin probabil sa ajungem acolo", a declarat Dominic Fritz.