Ilie Bolojan, huiduit pe holurile Parlamentului înainte de moțiune. Premierul a ignorat din nou toate întrebările presei - VIDEO
Este o zi neagră pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură se votează astăzi, iar premierul continuă să adopte aceeași atitudine pe care a avut-o pe tot parcursul mandatului. În loc să vină cu explicații în fața românilor pentru toate deciziile pe care le-a luat, acesta a ales din nou să fugă de întrebările jurnaliștilor.
Ajuns la Parlament, Bolojan a ignorat complet cele mai arzătoare subiecte ale zilei și toate întrebările puse de jurnaliști. În loc să răspundă, din contră, oficialul i-a certat pe reporteri, cerându-le să fie „politicoși”. Această fugă de răspundere a devenit deja semnătura mandatului său: un premier care tace atunci când poporul îi cere socoteală și care tratează presa cu superioritate.
Atmosfera de pe holuri a fost una extrem de tensionată. Premierul nu a intrat în sala de vot în liniște, ci în huiduieli și scandări de „jos Guvernul”.
