Manole (PSD), în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură: ”Adio, Ilie Bolojan! Acest guvern nu mai are legitimitate și trebuie să plece”

Sursă: Realitatea PLUS

Deputatul Florin Manole, fost ministru al Muncii, a criticat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan în plenul Parlamentului, în ziua dezbaterii moțiunii de cenzură. Acesta a acuzat lipsa de coerență guvernamentală și a susținut că Executivul nu mai are legitimitate.

Manole a invocat măsuri economice și sociale controversate, precum creșterea TVA, taxarea unor categorii vulnerabile și reducerea sprijinului pentru educație și familii. În opinia sa, aceste decizii au dus la scăderea puterii de cumpărare și la deteriorarea situației economice.

Critici la adresa guvernării și a deciziilor economice

„La fiecare sinecurist, o mie de muncitori serioşi din această ţară se uită cu dezamăgire. Aţi spus, da, dar la Salvador Caragea s-au uitat mult mai mulţi. S-au uitat milioane de români care muncesc şi au văzut ce înseamnă ipocrizia şi minciuna. Au văzut ce înseamnă emblema de pe stindardul reformei USL, Salvador Caragea. Nu v-aţi putut despărţi de el, drum lung înainte.

Dar, doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, vreau să vă spun că mi se pare evident că acesta nu este un guvern. Uitaţi-vă bine în băncile acelea goale şi veţi înţelege că este doar jumătate de guvern. Nu este un guvern întreg. Aceasta este sinteza simplificată a votului de astăzi: constatăm că jumătate din guvern nu înseamnă un guvern întreg. Cum s-a ajuns însă aici? După repetate semnale politice de zăpăceală şi neînţelegeri, după creşterea TVA, după impozite pentru persoanele cu dizabilităţi, după spulberarea sistemului de educaţie, după tăierea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi după blocarea salariului minim şi a pachetului de solidaritate, s-a umplut, de fapt, paharul. Aşa s-a ajuns aici.

Indicatori economici și acuzații privind scăderea nivelului de trai

Dacă nu vă place că spune asta Partidul Social Democrat, luaţi aceleaşi date de la Institutul Naţional de Statistică. Inflaţia s-a dublat faţă de aceeaşi lună a lui 2025, iar puterea de cumpărare a tuturor românilor a scăzut. Economia s-a prăbuşit şi suntem în recesiune tehnică. Este un fapt. Semnalele luptei de clasă, din păcate, s-au dat de la cel mai înalt nivel, cu nişte teme care nu au fost asumate politic şi care nu erau nici necesare, nici urgente. Să vă dau exemple concrete. Nu a fost necesar şi nici semnificativ pentru combaterea deficitului să pui taxe la cei câţiva veterani, nu a fost semnificativ din punct de vedere bugetar să pui taxe la mame, nu s-a redus deficitul prin amputarea sistemului de educaţie, ci doar s-a pus în pericol viitorul.

Apel la demiterea premierului

Ei bine, mai mult decât orice, dacă toate aceste teme ar fi fost spuse deschis, sincer şi onest de premier, la începutul acestor consultări despre guvernul care urma să vină, vă garantez că acel guvern nu ar mai fi existat. Dacă s-ar fi vorbit deschis despre faptul că se va creşte TVA şi că se vor lua câţiva lei de la fiecare veteran, nu mai aveaţi o majoritate, cu atât mai puţin cu noi. Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, pentru toate aceste motive şi pentru multe altele care nu încap în cele câteva minute pe care le mai avem, pentru toţi indicatorii macroeconomici dezastruoşi, pentru toţi pensionarii sărăciţi, pentru cei care au ales să facă greşeli în sistemul de educaţie, pentru toate aceste motive, premierul Bolojan trebuie să plece.

România nu mai poate şi, mai ales, nu trebuie să continue cu jumătate de guvern, pentru că atât a rămas. Cu atât mai mult cu cât acest guvern se comportă ca unul întreg: face trei şedinţe pe zi, mâine, poimâine, de fapt ieri şi azi dimineaţă. Dar, în încheiere, un citat extrem de relevant. N-am fi putut-o spune mai bine nici noi, n-ar fi putut-o spune mai bine nimeni: „Unii au mentalitatea că, dacă în judeţul lor sunt jupâni, aşa trebuie să se întâmple şi la nivel de ţară”. Da, mare eroare, mare greşeală, eroarea şi greşeala fundamentală. Adio, Ilie Bolojan! Adio, Salvador Caragea!”, a declarat în plenul Parlamentului.