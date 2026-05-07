Disperare în tabăra lui Bolojan. Cum vor să rămână la butoane?

E disperare maximă în tabăra lui Ilie Bolojan după ce premierul a fost demis de Parlament. Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, insistă ca Ilie Bolojan să găsească, împreună cu președintele Nicușor Dan, o variantă ca PNL să rămână la guvernare.

În schimb, deputatul liberal Cristian Buican îl critică pe Nicușor Dan și susține că liberalii s-au dus în cap după ce „au ascultat indicații de la Cotroceni”, potrivit înregistrărilor din timpul ședinței PNL.

Cum îl critică aghiotanții lui Ilie Bolojan pe Nicușor Dan?

„Ceea ce putem rezolva noi, este să-i dăm puterea domnului președinte (n.r Ilie Bolojan). Că nu e nimeni din sala asta să nu înțeleagă că e cel mai bun președinte este domnul Bolojan.

Iar noi, dacă vrem să facem o țară, trebuie să guvernăm. Trebuie să guvernăm. Trebuie să găsim o formă, în august, în august, în același timp cu PNRR-ul și toate celelalte, pentru că, nu știu, dacă ne putem întoarce în septembrie, octombrie, la guvernare.”, a zis Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider PNL.

După ce l-a lăudat pe Ilie Bolojan , Valeriu Iftime, un apropiat al premierului interimar, și-a arătat disperarea de a rămâne la guvernare. În același timp, deputatul Cristian Buican îl critica pe președintele Nicușor Dan pentru că nu l-a salvat pe Ilie Bolojan de demitere.

„Și nu în alianță cu PSD, nu în alianță cu USR sau cu altele de dreapta. Trebuie să mergem singuri, domnule președinte, sub sigla PNL-ului, cu Bolojan în frunte. Nu sunt un fan al lui Bolojan, am fost o dată, acum nu mai sunt de când s-a aliat cu PSD, dar cu Bolojan înainte să mergem și să câștigăm alegerile din 2028.

Ne-am dus în cap tot ascultând indicații de la Cotroceni. De aceea, domnule președinte, vă rog eu mult, ce decidem aici nu poate fi întors de nimeni, nici măcar de către președintele României.

Am auzit aici colegi care veneau și spuneau: „Domne, dar de ce nu-l ascultăm pe domnul Nicușor Dan?” Dar în campania electorală nu l-au susținut pe Nicușor Dan. Dintr-odată au devenit susținători ai lui Nicușor Dan. Nu se poate așa ceva. Noi suntem un partid care trebuie să aibă propriul proiect de țară și să nu primească ordine nici măcar de la președinte.

Sunt convins că de astăzi după această decizie, PSD se află într-o mare dificultate și președintele într-una și mai mare.”, a declarat Cristian Buican, deputat PNL.