Scenariile de pe masa președintelui pentru rezolvarea crizei. Nicușor Dan vrea să refacă vechea coaliție PSD-PNL-USR-UDMR

Nicușor Dan ia în considerare două scenarii pentru rezolvarea crizei politice. Liderul de la Cotroceni vrea să refacă vechea coaliție PSD-PNL-USR-UDMR, dar în cazul în care acest lucru rămâne imposibil, se analizează și soluția unui guvern minoritar PSD-UDMR, care să fie sprijinit în Parlament de liberali și aleșii USR, potrivit unor surse.

Prioritatea președintelui Nicușor Dan este refacerea coaliției, dar la Cotroceni, în urma discuțiilor informale, se ia în considerare o soluție alternativă. Șeful statului vrea să îi aducă pe liderii fostei coaliții la aceeași masă pentru a ajunge la un consens privind continuarea guvernării, însă varianta unui guvern PSD–UDMR, cu susținerea PNL și USR în Parlament, este tot mai viabilă.

În paralel, surse politice spun USR că vrea ca președintele Nicușor Dan să formeze un guvern minoritar alături de PNL și UDMR. Sursele citate spun că decizia din Comitetul Politic a fost un semnal către Ilie Bolojan pentru o eventuală ieșire din criza actuală.

De asemenea, PNL a decis, la finalul unei ședințe de 5 ore, ca liberalii să treacă în opoziție și să arunce responsabilitatea formării unui guvern pe Sorin Grindeanu.

„Este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluţie, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simţ, să facă acest lucru.” , a declarat Ilie Bolojan , premierul interimar.

„Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcţional, pentru că indiferent cine pleacă şi cine ar veni, problemele grave rămân.

Boala asta se numeşte pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie, în anii următori.”, a completat acesta.

Totodată, sursele citate spun că este exclus ca USR să se mai regăsească într-o formulă de guvernare cu social-democrații, indiferent de eventualele presiuni de la Cotroceni.